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В Яндекс.Директе появились объявления с ценой и фото товаров

Яндекс.Директ запустил новый эксперимент с рекламными объявлениями — к текстово-графическим объявлениям можно добавить цену товара и даже картинки, чтобы попасть в товарную галерею.

Текстово-графические объявления с ценой смогут попасть на новое место показа — в товарную галерею над результатами поиска:

Для этого нужно заполнить новое поле с ценой и добавить к объявлению изображение товара. 

В тексте объявления также можно подчеркнуть, что сейчас на товары действуют специальные цены, — упоминания о бонусах практически всегда позволяют привлечь больше целевой аудитории. 

Результаты одного из исследований Яндекс.Директа

Тем, кто продвигает в Директе не товары, а услуги или просто хочет сообщить, что весь товар, например, по 999 рублей, новое поле тоже подходит — заполненные в интерфейсе цены будут добавлены и к обычным рекламным блокам над и под результатами поиска.

На первых порах объявления с ценой увидят не все пользователи — речь идет примерно о 2% аудитории. Если тест пройдет хорошо, новое поле окажется полезным и востребованным у рекламодателей, цены будут показываться чаще.

К завершению тестирования и полноценному запуску настройка цены появится в новом интерфейсе Директа, а также будет добавлено массовое редактирование и управление через API. 

Для всех желающих добавить цены уже сейчас такая настройка доступна в старом интерфейсе Директа на странице редактирования объявления:

Чтобы объявление могло показываться в товарной галерее, кроме цены обязательно нужно добавить к нему фото. Если изображения уже есть — отлично, нужно просто дописать цены. 

Чем больше дополнительных элементов заполнено в объявлении (изображение, быстрые ссылки и т. д.), тем больше у него шансов появиться на разных местах показа и в разных трафаретах на поиске.

Автор: Анна
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