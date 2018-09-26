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В Яндекс.Директе появились видеообъявления

В текстово-графических кампаниях Яндекс.Директа появился специальный тип объявлений — видеообъявления. Для них можно установить отдельные ставки, задать свой текст и заголовок, настроить стратегию и ограничения бюджета, которые не затронут объявления других типов.

Видеообъявления — это 15-секундные видеоролики, созданные на основе вашего видео или готовой видеоподложки из библиотеки.

По данным Яндекса показы в видеоформате существенно понижают общий CPA рекламодателей. А ещё отлично приводят дополнительный трафик:

Как и где показываются видеообъявления

Видеообъявления оплачиваются за клики и размещаются только на площадках Рекламной Видеосети Яндекса: в формате мультиролл внутри видеоконтента (например, в трейлерах на КиноПоиске) и в формате in-page, когда рекламный ролик встроен в страницу сайта.

Независимо от формата, вы можете быть уверены в качестве показов — в Видеосети собраны премиальные площадки, brand-safety останется на высоте.

Для видеообъявлений доступны настройки показов по ключевым фразам, сегментам Яндекс.Аудиторий и поведенческому таргетингу.

В чем отличие от видеодополнений

Поскольку видеообъявления — это отдельный тип рекламы, вы можете задавать для них ставки, настраивать стратегию и ограничения бюджета. А ещё — написать для них отдельные заголовки и тексты объявлений.

 

Видеообъявления Видеодополнения
Оплата за клик Оплата за клик
Отдельный текст и заголовок (настраивается в конструкторе креативов) Текст и заголовок из текстово-графических объявлений
Назначение ставок для группы видеообъявлений Управление ставками через корректировки
Можно создать кампанию только из видеообъявлений и указать для них отдельную стратегию показов Общая стратегия для всей текстово-графической кампании
Можно выделить отдельный бюджет для видеообъявлений Общий бюджет для всей текстово-графической кампании

Видеоподложки создаются двумя способами:

1) на основе вашего видео,

2) на основе ролика из библиотеки Директа.

Видеоподложки создаются тремя способами:

1) на основе вашего видео,

2) на основе ролика из библиотеки Директа,

3) из картинки в текстово-графических объявлениях (видеодополнения по умолчанию)

Что с видеодополнениями, которые уже есть в кампаниях?

Все видеодополнения, которые уже используются в ваших кампаниях, останутся доступны и будут показываться, как и раньше.

Автор: Анна
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