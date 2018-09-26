В Яндекс.Директе появились видеообъявления
В текстово-графических кампаниях Яндекс.Директа появился специальный тип объявлений — видеообъявления. Для них можно установить отдельные ставки, задать свой текст и заголовок, настроить стратегию и ограничения бюджета, которые не затронут объявления других типов.
Видеообъявления — это 15-секундные видеоролики, созданные на основе вашего видео или готовой видеоподложки из библиотеки.
По данным Яндекса показы в видеоформате существенно понижают общий CPA рекламодателей. А ещё отлично приводят дополнительный трафик:
Как и где показываются видеообъявления
Видеообъявления оплачиваются за клики и размещаются только на площадках Рекламной Видеосети Яндекса: в формате мультиролл внутри видеоконтента (например, в трейлерах на КиноПоиске) и в формате in-page, когда рекламный ролик встроен в страницу сайта.
Независимо от формата, вы можете быть уверены в качестве показов — в Видеосети собраны премиальные площадки, brand-safety останется на высоте.
Для видеообъявлений доступны настройки показов по ключевым фразам, сегментам Яндекс.Аудиторий и поведенческому таргетингу.
В чем отличие от видеодополнений
Поскольку видеообъявления — это отдельный тип рекламы, вы можете задавать для них ставки, настраивать стратегию и ограничения бюджета. А ещё — написать для них отдельные заголовки и тексты объявлений.
|Видеообъявления
|Видеодополнения
|Оплата за клик
|Оплата за клик
|Отдельный текст и заголовок (настраивается в конструкторе креативов)
|Текст и заголовок из текстово-графических объявлений
|Назначение ставок для группы видеообъявлений
|Управление ставками через корректировки
|Можно создать кампанию только из видеообъявлений и указать для них отдельную стратегию показов
|Общая стратегия для всей текстово-графической кампании
|Можно выделить отдельный бюджет для видеообъявлений
|Общий бюджет для всей текстово-графической кампании
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Видеоподложки создаются двумя способами:
1) на основе вашего видео,
2) на основе ролика из библиотеки Директа.
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Видеоподложки создаются тремя способами:
1) на основе вашего видео,
2) на основе ролика из библиотеки Директа,3) из картинки в текстово-графических объявлениях (видеодополнения по умолчанию)
Что с видеодополнениями, которые уже есть в кампаниях?
Все видеодополнения, которые уже используются в ваших кампаниях, останутся доступны и будут показываться, как и раньше.