В Яндекс.Директе появился таргетинг на тех, кто уже видел рекламу

В Яндекс.Директе появилась возможность таргетировать контекстную рекламу на тех, кто уже видел медийный баннер или видео рекламодателя. Как сообщается в Блоге рекламных технологий Яндекса, Это хорошее решение, чтобы выстраивать интересные сценарии коммуникации «от бренда — к аудитории» и провязывать этапы воронки продаж через пересечение медийных и контекстных кампаний.

Например, при помощи новой функции можно предлагать заманчивую скидку тем, кто несколько раз просмотрел имиджевое видео рекламодателя, а значит, заранее знаком с брендом и с большой вероятностью станет клиентом.

Командой Директа был разработан специальный код, который можно интегрировать с медийными баннерами и видео в Дисплее или в любой другой рекламной системе. Этот код называется пиксель, он формируется в Яндекс.Аудиториях.

Пиксель работает как трекинговая ссылка — он собирает данные о просмотрах. На их основе можно формировать самые разные сегменты в Яндекс.Аудиториях и использовать их для таргетинга в Директе.

Что интересного можно сделать с пиксельным сегментом

Ретаргетинг контекстом на медийную аудиторию

Здесь можно взять готовый пиксельный сегмент «в чистом виде» («видели мой баннер Х раз») и, запустить на эту аудиторию ретаргетинг в сетях. Или же повысить для нее ставку на поиске при помощи.

Создание своих уникальных таргетингов через микс сегментов

Рекламодатели смогут сформировать более сложные условия отбора аудитории в Директе, «наращивая» на пиксели другие сегменты: пересекая с сегментами Метрики (видели мой баннер 3 раза и еще не были на моем сайте), добавляя к ним геолокацию (просмотрели видеоролик не менее 1 раза и находятся в радиусе 2 км от моего магазина), миксуя с собственными данными о клиентах (мои клиенты, не продлившие страховку, + видели баннер 2 раза).

Поиск новой «похожей» аудитории, которая заранее знакома с вашим брендом

Look-alike в сочетании с пикселем является эффективным инструментом для поиска аудитории пользователей, которые не просто похожи на клиентов рекламодателя, но к тому же являются лояльными благодаря имиджевой активности бренда в сети.

Например, можно сформировать look-alike по электронным адресам ваших существующих клиентов и в Директе пересечь получившийся сегмент с сегментом на основе пикселя (видели мой баннер в течение последнего месяца) — чтобы настроить на таких пользователей контекстную кампанию с прицельными сообщениями.

Подробности о настройке пикселя и создании сегментов описаны в справке Аудиторий, а про показы объявлений по нужным условиям подбора можно почитать в помощи Директа.