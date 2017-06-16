Яндекс.Директ вводит дополнительное спецразмещение

В Яндекс.Директе скоро появится дополнительное спецразмещение, эксперименты с которым уже неоднократно замечали многие пользователи. Как сообщается в блоге Рекламных технологий Яндекса, рекламу в экспериментальном виде — по одному дополнительному объявлению на десктопе и на мобильных экранах — сейчас видит порядка 10% аудитории Яндекса.

Дополнительное спецразмещение показывается только для части коммерческих запросов — для тех, где больше всего высококачественных рекламных ответов. Эксперимент показал, что при таком подходе общая кликабельность спецразмещения растет на 17%, а метрики качества поиска не ухудшаются.

Иногда спецразмещение остается пустым — по-прежнему бывает, что ни один из рекламодателей не преодолел порог входа в блок. Порог входа в спецразмещение не зависит от наличия конкурентов. Чем выше прогнозируемый CTR и качество рекламного объявления, тем ниже порог входа.

В скором времени дополнительное спецразмещение появится в Директе, но всего для 2,7% запросов. Специальное увеличение этого процента или снижение планки качества, которая определяет порог входа в блок, не планируется. Число объявлений над результатами поиска продолжит зависеть от их релевантности.

Интерфейс управления ставками не изменится — третье, и в редких случаях, четвертое место продолжит обозначать цена входа в блок.

Дополнительное спецразмещение выйдет из эксперимента сначала в России, но в дальнейшем появится и в других странах.