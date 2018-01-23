В Яндекс.Директе появится медийная реклама

Рекламодатели смогут размещать медийную рекламу на площадках, подключённых к Рекламной сети Яндекса, с помощью Яндекс.Директа, сообщает Яндекс. Ранее с медийной рекламой можно было работать только в сервисе Яндекс.Дисплей.

Сейчас идет закрытое бета-тестирование новой возможности в Яндекс.Директе, в планах — открыть ее для всех в марте. После окончания бета-тестирования размещать медийную рекламу на площадках Яндекса и его партнеров смогут все, кто пользуется Директом в России, Казахстане, Беларуси и других странах.

Медийную рекламу можно будет настроить по интересам, географии, уровню дохода, профессии, месту жительства и поисковым запросам. Например, продавец шин в Санкт-Петербурге может показывать баннеры только местным автовладельцам, которые интересуются шинами и дисками, а ресторан в центре Москвы — предложить устроить банкет тем, кто живёт неподалеку и планирует свадьбу.

В будущем Директ должен полностью заменить Яндекс.Дисплей. У тех, кто сейчас пользуется Дисплеем и ведет в нем рекламные кампании, будет время для их перевода в Директ, уточняют в Яндексе.