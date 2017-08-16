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В «Яндекс.Директе» появится второй заголовок

Рекламодатели «Яндекс.Директа» получат возможность использовать два заголовка ― длиной до 35 и до 30 символов ― а также писать тексты объявлений длиной до 81 символа включительно, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

По данным «Яндекса», пользователи чаще кликают по объявлениям с длинными заголовками. Эксперименты с новыми возможностями показали, что CTR объявлений на десктопах увеличился до 5%, а на мобильных устройствах — до 10%.

В компании также отметили, что объявления с пунктуационными ошибками получают меньше трафика, чем могли бы — вероятно, они снижают доверие к рекламе. В связи с этим «Яндекс» разрешил использовать в тексте объявления до 15 знаков препинания, которые не будут включаться в общий подсчёт символов: точки, запятые, кавычки, двоеточия, точки с запятой и восклицательные знаки.

Пока новый формат тестирует ограниченное количество пользователей, дату официального релиза компания объявит позже.

Автор: Анна
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