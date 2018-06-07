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В Яндекс.Директе появятся новые модели атрибуции конверсий

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Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Веб-статистика

Команда Яндекс.Директа сообщила, что в самое ближайшее время в статистике Яндекс.Директа появятся дополнительные модели атрибуции конверсий, которые помогут рекламодателю понять, какое именно объявление первым подтолкнуло пользователя к визиту или, наоборот, стало финальным аргументом для заказа.

Эффективность кампаний можно будет оценивать в статистике Директа несколькими способами — по первому, последнему или последнему значимому переходу.

Кроме того, процент конверсии в Директе будет рассчитываться немного иначе: это отношение целевых визитов к кликам по объявлениям, а не к визитам, источником которых стал Директ.

Еще одно важное отличие Директа и Метрики — дата конверсии. В Метрике достижение цели фиксируется в отчетах в тот день, когда оно произошло. В Директе же важно отразить не поведение посетителей на сайте, а отдачу от размещения — поэтому конверсия будет привязана к клику, который ее обеспечил.

По модели атрибуции первый переход это будет первый клик по объявлению Директа, который привел человека на сайт, по модели последний значимый — последний клик из Директа, если после него не было других важных источников трафика (например, перехода из органических результатов поиска или другой рекламной системы). А по модели последний переход — последний клик из Директа, если он непосредственно предшествовал конверсии.

Таким образом, Яндекс.Директ будет предоставлять рекламодателю максимально подробную информацию о том, какие кампании и объявления вносят значимый вклад в продажи и насколько в целом результативны платные клики по его рекламе.

Запуск описанных новшеств в статистике Директа запланирован на ближайшие дни.

Компании и сервисы: Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ
Автор: Анна
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