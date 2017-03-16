В Яндекс.Директе увеличивается минимальный платеж

Команда Яндекс.Директа напоминает, что через неделю, 22 марта, в Директе изменится размер минимального платежа: он будет составлять 1 000 рублей без учета НДС.

Запланированные изменения коснутся только платежей для пополнения баланса. Минимальная цена клика и недельный бюджет останутся прежними.

Таким образом, когда изменения вступят в силу, то:

На счет в Директе можно будет зачислить любую сумму начиная с 1 000 рублей.

Минимальная сумма переноса между кампаниями и минимальный отсроченный платеж также будут составлять 1 000 рублей.

Минимальная сумма для автопополнения счета (услуга для прямых клиентов, работающих в рублях РФ) также составит 1 000 рублей.

Значения для других валют: