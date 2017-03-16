В Яндекс.Директе увеличивается минимальный платеж
Команда Яндекс.Директа напоминает, что через неделю, 22 марта, в Директе изменится размер минимального платежа: он будет составлять 1 000 рублей без учета НДС.
Запланированные изменения коснутся только платежей для пополнения баланса. Минимальная цена клика и недельный бюджет останутся прежними.
Таким образом, когда изменения вступят в силу, то:
- На счет в Директе можно будет зачислить любую сумму начиная с 1 000 рублей.
- Минимальная сумма переноса между кампаниями и минимальный отсроченный платеж также будут составлять 1 000 рублей.
- Минимальная сумма для автопополнения счета (услуга для прямых клиентов, работающих в рублях РФ) также составит 1 000 рублей.
Значения для других валют:
|Валюта
|Новая сумма
|Сейчас
|Рубли РФ
|1 000 руб, без НДС
|300 без НДС
|Гривны
|250 грн. без НДС
|80 без НДС
|Белорусские рубли
|30 BYN без НДС
|9 без НДС
|Тенге
|5000 тенге без НДС
|1300 без НДС
|Турецкие лиры
|50 TRY без НДС
|17 без НДС
|Доллары США
|15 без НДС
|10 без НДС
|Евро
|15 без НДС
|10 без НДС
|Швейц. франки
|15 без НДС
|10 без НДС
|Уе
|15 с НДС
|10 с НДС