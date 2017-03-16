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В Яндекс.Директе увеличивается минимальный платеж

Команда Яндекс.Директа напоминает, что через неделю, 22 марта, в Директе изменится размер минимального платежа: он будет составлять 1 000 рублей без учета НДС.

Запланированные изменения коснутся только платежей для пополнения баланса. Минимальная цена клика и недельный бюджет останутся прежними.

Таким образом, когда изменения вступят в силу, то:

  • На счет в Директе можно будет зачислить любую сумму начиная с 1 000 рублей.
  • Минимальная сумма переноса между кампаниями и минимальный отсроченный платеж также будут составлять 1 000 рублей.
  • Минимальная сумма для автопополнения счета (услуга для прямых клиентов, работающих в рублях РФ) также составит 1 000 рублей.

Значения для других валют:

Валюта Новая сумма Сейчас
Рубли РФ 1 000 руб, без НДС 300 без НДС
Гривны 250 грн. без НДС 80 без НДС
Белорусские рубли 30 BYN без НДС 9 без НДС
Тенге 5000 тенге без НДС 1300 без НДС
Турецкие лиры 50 TRY без НДС 17 без НДС
Доллары США 15 без НДС 10 без НДС
Евро 15 без НДС 10 без НДС
Швейц. франки 15 без НДС 10 без НДС
Уе 15 с НДС 10 с НДС
Автор: Анна
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