В Яндекс.Драйв появился специальный тариф для поездок в магазины ИКЕА

ИКЕА и сервис каршеринга Яндекс.Драйв запустили специальный выгодный тариф для поездок в магазины компании в Москве и Санкт-Петербурге. Предложение начало действовать с 26 декабря. Теперь поездки в ИКЕА станут проще и удобнее для покупателей.

Каршеринг — сравнительно новый, но все больше набирающий популярность способ комфортного передвижения по городу. Специальный тариф для посетителей ИКЕА рассчитывается на базе часового тарифа Яндекс.Драйва: в него включены 5- или 7-часовая поездка на машине категории «На каждый день», а также расстояние 45 км.

В среднем, стоимость поездки длительностью около 5 часов составит 1050 рублей, а 7 часов — 1250 рублей. Это оптимальный расчет времени и расстояния, позволяющий доехать до магазина, совершить покупки и вернуться обратно. А если необходимо купить крупногабаритные товары, специальное предложение действует и для фургонов Яндекс.Драйва в Москве. В этот тариф включены 5 или 7 часов дороги и расстояние 50 км. При этом цена составит около 2200 рублей или 2500 рублей соответственно.

Кроме того, чтобы покупатели без труда могли найти парковочное место, в магазинах — ИКЕА Теплый Стан и ИКЕА Химки — выделены специальные зоны для машин Яндекс.Драйва. Парковочные места можно легко найти по указателям, они удобно расположены у выходов из магазинов, так что посетителям не придется долго нести покупки до машины.

«Конец декабря — время приятной предновогодней суеты. Украсить дом, купить подарки родным и близким, накрыть праздничный стол — все необходимое для зимнего торжества можно найти в ИКЕА. Уже сейчас каждый день наши магазины в Москве и Санкт-Петербурге посещают в среднем 20 000 человек, что на 18% больше, чем в обычные дни. Мы хотим, чтобы поездка в ИКЕА стала проще и удобнее для покупателей и именно поэтому мы запустили специальные предложения в партнерстве с Яндекс.Драйвом. Надеемся, что тариф ИКЕА придется жителям Москвы и Санкт-Петербурга по вкусу», — отметил заместитель генерального директора розничной сети ИКЕА в России Александр Ханссон.