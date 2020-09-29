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В Яндекс.Дзене появится единый товарный виджет

С 1 октября в Дзене вместо двух товарных виджетов будет только один — Яндекс.Маркета. Об этом сообщается в блоге Яндекс.Дзена.

В октябре маркетплейс Беру станет одним из разделов Яндекс.Маркета, а значит необходимость размещать в публикациях два виджета отпадет.

В статистике будет отображаться суммарный доход и от покупок пользователей, и от их переходов. Кроме того, в редактор Дзена добавили новый показатель успеха публикации — конверсию. Она определяет соотношение числа заказов товара к числу кликов по виджету. Чем выше показатель конверсии, тем полезнее материал для аудитории.

Узнать об особенностях размещения виджетов в Дзене, а также посмотреть примеры удачных форматов можно в разделе Социальная коммерция.

Автор: Анна
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