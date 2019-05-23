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Привлечение клиентов RSS

В «Яндекс.Еде» появились бизнес-аккаунты

Российские компании смогут заводить на сервисе «Яндекс.Еда» бизнес-аккаунты. Это подразумевает, что их сотрудники получат возможность заказывать еду из ресторанов за счет работодателя, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Принцип работы будет аналогичен бизнес-профилю в «Яндекс.Такси» — с личным кабинетом и возможностью установить лимит трат на сотрудника. «Мы изучаем рынок и проводим опросы корпоративных клиентов, которые уже работают по такой схеме с „Яндекс.Такси“», — подтвердили в пресс-службе «Яндекс.Еды».

«Яндекс.Такси» запустил корпоративный тариф в апреле 2016 г. За последний год, по собственным данным компании, число клиентов из бизнеса увеличилось в 2,5 раза и составило 23 тыс. Запуском b2b-направления «Яндекс.Еды» занимается та же команда, пояснил собеседник издания.

Согласно мартовской оценке Sberbank CIB, стоимость «Яндекс.Еды» составляет $357 млн. По оценке аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, выручка сервиса в 2018 г. могла составить около 1,3 млрд руб. По мнению Делицына, b2b-сегмент может начать обеспечивать 15–20% выручки «Яндекс.Еды» в перспективе двух лет.

Автор: Анна
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