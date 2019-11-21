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В Яндекс.Еде появятся поп-ап магазины и рестораны

В Яндекс.Еде появятся виртуальные магазины и рестораны в модном поп-ап-формате. Они будут работать на платформе ограниченное время, а пользователи смогут обнаружить их в приложении в самых неожиданных районах города. Первый такой магазин под названием «Серебряная вилка» откроется 21 ноября, в нём можно будет заказать одежду и украшения топовых российских дизайнеров из коллекции, вдохновленной Яндекс.Едой.

Коллекция Яндекс.Еды состоит из восьми предметов. Это одежда, аксессуары и украшения, которые обыгрывают цвета и символику сервиса.

Дизайнер Тигран Аветисян, вещи которого продаются в токийском магазине Eliminator, московском KM20 и на Farfetch, предложит футболки с характерными броскими принтами.

«Получился своеобразный водоворот: будто кто-то перемешивает логотип Яндекс.Еды в стакане или кастрюле. Люблю подтрунивать над фирменным стилем», — говорит Тигран. Каждая вещь отпечатана вручную и упакована в коробку для пиццы.

Петербургский ювелир Дмитрий Кузнецов, основатель MOZI, представлен серебряными подвесками и кольцами в форме приборов для еды. При желании столовым серебром нового поколения можно пользоваться как настоящими столовыми приборами.

Московская мануфактура Monochrome, специализирующаяся на стиле оверсайз, пошила яркие объемные худи желтого цвета с внутренним воротом-балаклавой с надписью «ЕДА» и фирменными спиралями, запрятанными за молниями по бокам.

Ещё один предмет коллекции — миниатюрная поясная сумка с надписью «Еда», повторяющая по форме самый узнаваемый предмет одежды курьера — рюкзак. Туда поместятся наушники, помада и ключи. Как и большая жёлтая сумка курьера, она — водонепроницаемая и выдержит снег и град.

Лукбук коллекции снял модный фотограф Воля Медведев. В съёмке приняли участие молодые российские музыканты Никита Киоссе, Ираида Новрузова и Лера Антипова.

«Эта коллекция — ироничная попытка творчески осмыслить то, как сервисы вроде Яндекс.Еды меняют образ жизни жителей мегаполиса и облик самих городов. Жёлтая форма курьеров стала не просто привычной частью урбанистического пейзажа, но и объектом желания. В узнаваемых футболках, жилетках и худи появляются журналисты, музыканты и блогеры. Нам захотелось расширить географию этого образа и сделать его таким же привычным и в помещениях: в офисах, в клубах», — объясняет идею коллекции арт-директор Яндекс.Еды Геннадий Лохтин.

Предметы коллекции будут доступны только онлайн. Чтобы сделать заказ, нужно открыть приложение или сайт Яндекс.Еды и найти магазин «Серебряная вилка». Районы, в которых будет виден поп-ап-магазин, держат в секрете. Все вещи выпущены ограниченным тиражом, а доставка осуществляется только по Москве.

Временные поп-ап рестораны и магазины в Яндекс.Еде позволят опробовать неожиданные вкусы и прикоснуться к новым культурным явлениям.

Автор: Анна
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