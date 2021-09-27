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В Яндекс Go петербуржцы теперь могут заказать товары с доставкой до 2 часов

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Яндекс.Доставка
Яндекс.Доставка
Автоматизация доставки

В Санкт-Петербурге через приложение Яндекс Go теперь можно заказать товары на Маркете и получить с доставкой за 1–2 часа. Благодаря этому Go помогает решать ещё больше задач в повседневной жизни: например, если нужно поехать к кому-нибудь на день рождения, можно в одном приложении сразу вызвать такси и заказать букет цветов, чтобы получить их с быстрой доставкой уже на месте назначения.

В приложении Go петербуржцам доступно для заказа с быстрой доставкой так же много товаров, как в крупных торговых центрах. Это электроника и бытовая техника, товары для дома, одежда и обувь, детские товары, цветы, товары повседневного спроса и многое другое. Чтобы посмотреть все товары, достаточно в приложении открыть раздел «Маркет Express» с иконкой маркетплейса. После заказа можно в любой момент проверить в приложении Go, где находится курьер с покупкой.

Развозить покупки за 1–2 часа помогает Яндекс.Доставка. Она привозит товары с ближайших складов продавцов, которые торгуют на Маркете. Сейчас таких складов — больше 450 по всему городу. Продавцам-партнёрам маркетплейса продажи через приложение Go позволяют выйти на новую аудиторию. Ежемесячное число активных пользователей приложения — 30 млн человек.

В Санкт-Петербурге доставка за 1–2 часа работает в пределах Кольцевой автомобильной дороги. В будущем Go и Маркет могут расширить географию услуги в этом регионе.

Сервис «Маркет Express» появился в приложении Go летом этого года. Сначала новая возможность заработала в Москве, теперь в Санкт-Петербурге и дальше появится в других городах России.

Компании и сервисы: Яндекс.Доставка, Яндекс.Маркет
Автор: Анна
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