В Яндекс.Картах появилась возможность заказывать еду навынос

С помощью Яндекс.Еды в Картах теперь можно сделать заказ навынос. Эта возможность особенно пригодится в нерабочие дни, которые вводятся из-за коронавируса. Люди смогут заказывать в приложении Карт еду и напитки с собой, а рестораны — увеличить продажи: каждый месяц этим приложением пользуются 25 млн человек. По данным Яндекс.Еды, заказы навынос растут в десятках процентов по итогам первого дня ограничений в Москве.

Для заказа в Картах можно открыть меню поиска и выбрать пункт «Еда с собой». После этого приложение показывает все рестораны-партнеры Яндекс.Еды в городе, которые работают навынос. Дальше пользователь открывает карточку подходящего ресторана, нажимает «Заказать с собой» и выбирает в меню всё, что нужно. Оплатить заказ можно прямо в Картах — без перехода в приложение Еды. С 1 ноября за такие заказы пользователи смогут получать кешбэк баллами Яндекс Плюса.

Еда временно отменила комиссию для ресторанов за заказы навынос, чтобы поддержать заведения во время ограничений из-за коронавируса. Ещё с помощью сервиса рестораны могут создать QR-меню и разместить у себя на входе. Оно позволяет людям делать заказы с собой и не заходить внутрь заведений. В QR-меню ресторан может добавить любые блюда и напитки через свой личный кабинет на сервисе.