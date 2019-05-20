В Яндекс.Картах появились предложения для держателей карт Mastercard

Mastercard и Яндекс запустили уникальный спецпроект для пользователей Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатора. Теперь в мобильных приложениях сервисов, а также в веб-версии Яндекс.Карт можно легко найти места со скидками и специальными предложениями для держателей карт Mastercard, выбрав в поисковом меню значок с логотипом платежной системы.

Для удобства пользователей в Яндекс.Картах и Яндекс.Навигаторе предложения компаний-партнеров Mastercard поделены на три категории: «Где поесть», «Развлечения», «Покупки и услуги». Выбрать можно одну или несколько категорий в зависимости от личных предпочтений. Сейчас на картах Яндекса отображается более 420 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи, Тюмени, Челябинске и других городах России. Их количество постоянно растет.

В рамках спецпроекта c подборками мест от экспертов и медиа в Яндекс.Картах появились подборки мест со скидками Mastercard. Больше не нужно задавать поисковым сервисам вопросы «куда пойти на свидание?» или «где поесть морепродукты?» — Mastercard и Яндекс.Карты сами порекомендуют места, провести время в которых будет не только приятно, но и выгодно держателям карт. Рестораны с лучшими видами на город, салоны красоты и спа со скидками, культурный досуг — эти и другие подборки уже доступны в Яндекс.Картах в разделе спецпроекта на главной странице сервиса.