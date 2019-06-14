В Яндекс.Кассе появилась настройка контекстной рекламы

В личном кабинете Яндекс.Кассы теперь есть услуга по запуску контекстных рекламных кампаний в Директе. Благодаря этому компании и предприниматели, использующие Яндекс.Кассу, теперь могут решать еще больше бизнес-задач на одной площадке — запускать рекламу, подключать новые способы приема оплаты, выставлять счета клиентам, смотреть аналитику продаж, управлять счетами и данными покупателей и делать многое другое.

Для Яндекс.Кассы это пилотный проект, реализуемый совместно с партнером. Новая услуга по запуску контекстной рекламы рассчитана на самозанятых, индивидуальных предпринимателей, а также компании из сегмента малого и микробизнеса, которые пока не имеют ресурсов, чтобы нанять штатного маркетолога или агентство для продвижения товаров и услуг в онлайне. С помощью новой услуги запустить рекламу можно без особых навыков буквально за несколько шагов.

Чтобы сделать это, нужно зайти в личный кабинет Яндекс.Кассы, перейти на сайт с предложением по настройке рекламной кампании и выбрать способ запуска рекламы — с помощью специалиста или самостоятельно. В первом случае партнер Яндекс.Кассы поможет настроить рекламу — для этого достаточно заполнить короткую анкету и заплатить 500 рублей. Во втором случае через специальную форму клиент сможет сам ввести название и описание рекламной кампании, задать бюджет, указать ключевые фразы и сайты конкурентов, а затем запустить рекламу. В обоих случаях платить за показ контекстных объявлений не придется — только за переходы пользователей по ним.