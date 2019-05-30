В Яндекс.Маркете появилась информация о способах оплаты

На Яндекс.Маркете появилась информация о способах оплаты, которые магазины указывают в личном кабинете. Пользователи десктопной версии сервиса видят её в результатах поиска и на карточках товаров. Также добавлен новый фильтр для быстрого поиска предложений от магазинов с удобными способами оплаты.

Если продавец хочет рассказать пользователям о способах оплаты в своем магазине, необходимо отметить их в личном кабинете.

Способы оплаты можно указать в разделе «Доставка и оплата» личного кабинета, на страницах каждого региона доставки. Можно отметить четыре способа оплаты — карта курьеру, наличные курьеру, предоплата картой на сайте и другие способы предоплаты.

Отмечать необходимо только те способы, которыми можно расплатиться за любой товар без исключения. Например, если некоторые товары доступны только по предоплате, не нужно отмечать карту курьеру и наличные курьеру.

Если способ оплаты действует только для части товаров, передавать данные о нём можно только с помощью прайс-листа. Так, если некоторые товары требуют предоплаты, а за все остальные можно рассчитаться наличными курьеру, магазин может рассказать об обоих способах в прайс-листе. В файлах формата YML или CSV для этого есть элемент sales_notes, в файле формата Exсel — поле «Условия продажи». Если магазин передаёт данные о способах оплаты с помощью прайс-листа, они отображаются в предложениях магазина во всех регионах.

Если в магазине обязательна предоплата, то необходимо в личном кабинете выбрать способы «Картой на сайте» или «Другие способы предоплаты» или передайте информацию в прайс-листе.

Служба качества Яндекс.Маркета будет проверять данные о способах оплаты. Если информация на сайте или от операторов магазина будет противоречить тому, что указано в личном кабинете, магазин получит ошибку. Повторяющиеся ошибки могут вести к приостановке показов в регионе, где найдены проблемы.