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В Яндекс.Метрике появились данные по отдельным посетителям сайтов

«Яндекс» добавил в аналитический сервис «Метрика» возможность анализировать данные по отдельным посетителям сайтов.

В новом отчете собраны анонимные профили всех посетителей сайта с подробной историей их визитов. Такая статистика позволит лучше понимать, как посетители продвигаются к покупке от визита к визиту, и находить новые способы повысить доходность клиентов.

Так как отчет «Посетители» позволяет анализировать не группы визитов, а информацию об отдельных посетителях — он устроен несколько иначе, чем остальные отчеты.

В нем показаны все посетители сайта с момента установки счетчика на сайт — поэтому в отчете нет календаря, чтобы выбрать период отчета. Также в отчете собраны показатели, характеризующие весь жизненный цикл клиента: общее время на сайте и общее количество визитов, количество когда-либо достигнутых целей и первый источник визита.

Самый эффективный способ работы с новым отчетом — сегментирование. Чтобы начать такой анализ было проще, в отчете есть подсказки — быстрые сегменты. Это готовые условия сегментации, с помощью которых можно в один клик выделить интересные срезы аудитории — например, всех новых посетителей за последние семь дней, посетителей, которые провели на сайте больше всего времени или всех посетителей, которые хотя бы раз приходили на сайт из платных каналов.

Подробнее о том, какие данные доступны в отчете «Посетители», можно прочесть в Помощи. Сам отчет доступен в левом боковом меню, сразу под ссылкой на записи Вебвизора. А раздел с отчетами по демографии, интересам и вовлеченности, который раньше назывался «Посетители», переименован в «Аудиторию».

Автор: Анна
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