В «Яндекс.Здоровье» появилась опция заказа лекарств

В сервисе консультаций с врачами «Яндекс.Здоровье» появился раздел «Лекарства», с помощью которого можно изучить описания препаратов и заказать их с доставкой в аптеку.

Пользователь может добавить нужные лекарства в корзину и, если стоимость товаров превысит 500 рублей, оформить заказ с получением в одной из аптек.

Партнёром «Яндекса» стал сервис заказа лекарств «ЗдравСити». С ним сотрудничают около 14 тысяч аптек по России, отмечают в компании.

Как только заказ будет собран, пользователь получит уведомление от приложения. Оплачивать лекарства можно только в аптеке.

«Иногда лекарства приходится искать по всему городу — и чем больше нужно, тем ниже вероятность, что удастся купить их в одной аптеке. „Яндекс.Здоровье“ решает эту проблему: с его помощью можно найти лекарства и заказать в ту аптеку, где вам проще их забрать», — объясняет руководитель «Здоровья» Григорий Бакунов.

На момент запуска в базе «Здоровья» собраны данные об около 13 тысячах препаратов и товаров для красоты и здоровья. Информация включает в себя описания, показания к применению, противопоказания и данные об аналогах.