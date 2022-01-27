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В январе в России вырос спрос на ноутбуки от российских продавцов

Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса на ноутбуки от российских продавцов в 4,8 раза за первые три недели января по сравнению к аналогичному периоду 2021 года. Эксперты рассказали, что спрос на эти товары превысил показатели апреля 2020 года в 3,6 раза. В апреле в России ввели первые ограничения, связанные с пандемией, которые вызвали рост интереса к ноутбукам и технике для домашнего офиса.

Эксперты связали покупательскую тенденцию с еще более активной подготовкой домашнего офиса из-за новой волны пандемии. Они составили рейтинг самых популярных моделей по данным трех недель января. На первом месте — Apple MacBook Air 13 с процессором M1 8 core и 8 Гб оперативной памяти. Пользователи готовы потратить на него 96 тысяч рублей.

На втором месте по количеству покупок за период — ноутбук IdeaPad Gaming 3 с видеокартой GeForce RTX 3050 Ti, процессором AMD Ryzen 5 5600H и оперативной памятью на 8 Гб. За него пользователи готовы отдать 71 тысячу рублей. Другая модель ноутбуков, вошедшая в топ-3 — Apple Macbook Air 13 в комплектации с 16 Гб оперативной памяти. За модели с таким объемом памяти пользователи готовы отдать 115 тысяч рублей.

В пятерку самых популярных моделей вошел ноутбук Lenovo IdeaPad 3 с процессором AMD Ryzen 3 5300U и SSD-диском на 512 Гб стоимостью в 42,3 тысячи рублей. Замыкает рейтинг HONOR MagicBook Pro с процессором Intel Core i5 и видеокартой NVIDIA GeForce MX350. За него пользователи готовы отдать 69 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что в 5,3 раза в январе вырос спрос на планшеты от российских продавцов. В этой категории россияне выбирают модели, на которых удобно печатать и отправлять сообщения. Они предпочитают планшеты с процессором Snapdragon 860, встроенной памятью на 128 Гб и оперативной памятью от 4 до 8 Гб. Россияне готовы отдать за популярные товары категории от 22 до 37 тысяч рублей.

В четыре раза по объему продаж за первые три недели января выросла категория домашней мебели от российских продавцов. В топе категории за период — удобные игровые компьютерные кресла из эко-кожи с механизмами регулировки. За них пользователи готовы отдать от 7 до 12 тысяч рублей. Еще эксперты отметили, что спрос на компьютерные столы от российских продавцов вырос в 7,3 раза за период.

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Автор: Elvira
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