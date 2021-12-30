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В Южной Корее запустят доставку роботами-курьерами "Яндекса"

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Яндекс.Доставка
Яндекс.Доставка
Автоматизация доставки

«Яндекс» и KT Corporation заключили соглашение о запуске доставки роботами-курьерами, сообщает ТАСС. Запуск запланирован на 2022 год в Сеуле.

KT Corporation- одна из крупнейших южнокорейских телекоммуникационных компаний.. Южная Корея станет первой страной в Восточной Азии, где запустят роботов-курьеров «Яндекса».

Роверы компании уже работают в России и США. Они доставили уже более 85 тыс. заказов. Также в скором времени ожидается запуск в Дубае.

Спрос на доставку последней мили в Южной Корее один из самых высоких в мире, и он продолжает расти. Роботы позволят наладить и автоматизировать этот процесс.

Как говорит вице-президента по развитию бизнеса AI и цифровой трансформации подразделения KT Сон Чже Хо, это соглашение позволит «Яндексу» и KT адаптировать сервис автономной доставки к реалиям жизни в Корее. В KT надеются, что в будущем удастся расширить направления сотрудничества с «Яндексом».

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Компании и сервисы: Яндекс.Доставка
Автор: Elvira
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