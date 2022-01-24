ВЦИОМ изучил отношение россиян к маркетплейсам

ВЦИОМ провел исследование отношения россиян к маркетплейсам. В опросе аналитики изучили восприятие торговых площадок пользователями и их соответствие различным критериям.

Более половины российских интернет-пользователей (59%) совершали непродовольственные онлайн-покупки в течение последнего года, 40% не совершали таких покупок, следует из данных опроса ВЦИОМ, посвященного интернет-магазинам и маркетплейсам.

Российских интернет-пользователей с опытом онлайн-покупок в течение последнего года попросили оценить маркетплейсы по широте ассортимента, выгодности цен и объему распродаж.

Наиболее широкий ассортимент, по мнению опрошенных, представлен в таких интернет-магазинах, как AliExpress (37%; 44-52% среди молодежи, 44% среди мужчин), Wildberries (14%, 17% среди женщин, 16% среди 35-44-летних) и Ozon (12%, 15% среди женщин, 16% среди 25-34-летних). При этом каждый четвертый затруднился ответить (26%).

Самые выгодные цены, с точки зрения опрошенных, в маркетплейсе AliExpress (38%; 45-49% среди молодежи, 44% среди мужчин), интернет-магазинах Wildberries (11%, 15% среди женщин) и Ozon (10%).

Покупатели считают, что самые большие распродажи проходят в маркетплейсах AliExpress (32%; так считают 37-53% среди молодежи, 40% среди мужчин), Wildberries (11%, так считают 16% среди женщин, 23% среди 18-24-летних) и Ozon (10%, 16% среди 25-34-летних).

Россияне готовы рекомендовать маркетплейсы своим друзьям и знакомым. Топ-3 причин, по которым рекомендуют AliExpress: выгодные цены (43%), ассортимент (33%), нравится этот маркетплейс и им часто пользуются (20%). Ozon рекомендуют из-за быстрой доставки (38%), выгодных цен (29%) и ассортимента (20%), а Wildberries — из-за удобно расположенных пунктов выдачи (32%), скорости доставки (29%) и выгодных цен (23%).