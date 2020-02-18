+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорация МСП И X5 займутся поддержкой малого бизнеса в ритейле

X5 Retail Group, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Банк ДОМ.РФ и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали соглашение о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и субъектов малого и среднего бизнеса.

Таким образом, стороны решили зафиксировать совместное намерение способствовать созданию благоприятных условий, в том числе организационных, экономических, правовых, для небольших розничных компаний.

Участники соглашения договорились о стратегическом партнёрстве, способствующем устойчивому экономическому росту, повышению комфортности городской среды и инфраструктуры городских агломераций. Стороны намерены развивать систему финансовой и лизинговой поддержки субъектов МСП, стимулировать производство объектов нестационарной и мобильной торговли, а также создавать комплексные решения для небольших предприятий, занимающихся розничной торговлей.

В рамках подписанного документа ВЭБ.РФ планирует делать экспертную оценку проектов и рассматривать возможность их финансовой и гарантийной поддержки. Корпорация МСП в свою очередь намерена помогать сельскохозяйственным кооперативам и фермерам расширять сбыт произведённой ими продукции. Также она и Банк ДОМ.РФ будут оказывать финансовое и нефинансовое содействие субъектам МСП.

Вклад X5 в реализацию соглашения заключается в информационной и консультационной поддержке проектов, содействию создания комфортных пространств для населения, рассмотрении предложенных объектов недвижимости для открытия магазинов и коммерческих предложений от субъектов МСП и других поставщиков, заинтересованных в сотрудничестве с торговыми сетями компании, а также в реализации и внедрении совместных проектов с другими сторонами, подписавшими документ.

«Малый бизнес — неотъемлемая часть городской экономики. В этом смысле эффективное взаимодействие организаций развития и крупного бизнеса создаёт стимулы для развития малого и среднего предпринимательства, которые позволят повысить качество городской среды. Подписанное соглашение — ещё один шаг в этом направлении», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«ВЭБ.РФ, Корпорация МСП — очень важные институты развития в стране. Мы высоко ценим начало сотрудничества этих структур с одной из крупнейших компаний, входящей в консорциум „Альфа-Групп“. Малый и средний бизнес — основа качественного развития любого современного общества и акционеры „Альфа-Групп“ искренне надеются, что это соглашение станет примером для крупного российского частного бизнеса в стремлении совместно с государственными институтами развивать на всех уровнях поддержку малого и среднего бизнеса», — говорит президент «Альфа-Групп» Вадим Зингман.

«Х5 придерживается принципа „умного роста“, тщательно выбирая локации для открытия магазинов. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить каналы получения информации о доступных объектах торговой недвижимости, а малый и средний бизнес, владеющий или управляющий ими, сможет сдать свои помещения в длительную аренду крупному партнёру, способному обеспечить собственникам недвижимости стабильный доход», — подчеркнул главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Для реализации соглашения стороны намерены разработать «дорожную карту» с конкретными действиями и сроками их исполнениям.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

17 февраля / Комментарии
Маркировка показала реальный объем рынка обуви

Маркировка показала реальный объем рынка обуви

Обувная отрасль в России готовится к введению обязательной маркировки и раскрывает свои настоящие масштабы. Компании заказали кодов маркировки в три раза больше, чем объем всего обувного рынка.

далее →

14 февраля / Комментарии
К команде Группы «М.Видео-Эльдорадо» присоединился Марчин Токаж

К команде Группы «М.Видео-Эльдорадо» присоединился Марчин Токаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о создании блока поддержки розничных операций в рамках организационной структуры Группы и назначении Марчина Токажа (Marcin Tokarz) на должность директора по поддержке розничных операций и взаимодействия с клиентами.

далее →

13 февраля / Комментарии
Итоги и тренды на алкогольном рынке в России в 2019 году

Итоги и тренды на алкогольном рынке в России в 2019 году

По итогам 2019 года алкоголь оказался единственной растущей макроиндустрией на рынке FMCG России, как в денежном, так и в штучном выражении. Продажи спиртного выросли на 2% в натуральном выражении, при том потребители продолжили все активнее пробовать элитные напитки — джин, виски и текилу, следует из данных Nielsen.

далее →

13 февраля / Комментарии
DNS открыл сеть продовольственных магазинов «Квартет вкусов»

DNS открыл сеть продовольственных магазинов «Квартет вкусов»

Продавец электроники DNS запустил сеть магазинов продуктов у дома под брендом «Квартет вкусов». Первый магазин сети открылся летом 2019 года во Владивостоке. Сейчас их там восемь. 

далее →

12 февраля / Комментарии
Почта Банк запустил кобрендовую карту «Магнит» по всей стране

Почта Банк запустил кобрендовую карту «Магнит» по всей стране

Почта Банк масштабировал на всю страну кобрендовый проект с одним из лидеров отечественного рынка ритейла – торговой сетью «Магнит». Теперь во всех магазинах сети действуют условия по начислению повышенных бонусов за покупки по карте «Магнит» от Почта Банка.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!