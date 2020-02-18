ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорация МСП И X5 займутся поддержкой малого бизнеса в ритейле

X5 Retail Group, Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, Банк ДОМ.РФ и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) подписали соглашение о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и субъектов малого и среднего бизнеса.

Таким образом, стороны решили зафиксировать совместное намерение способствовать созданию благоприятных условий, в том числе организационных, экономических, правовых, для небольших розничных компаний.

Участники соглашения договорились о стратегическом партнёрстве, способствующем устойчивому экономическому росту, повышению комфортности городской среды и инфраструктуры городских агломераций. Стороны намерены развивать систему финансовой и лизинговой поддержки субъектов МСП, стимулировать производство объектов нестационарной и мобильной торговли, а также создавать комплексные решения для небольших предприятий, занимающихся розничной торговлей.

В рамках подписанного документа ВЭБ.РФ планирует делать экспертную оценку проектов и рассматривать возможность их финансовой и гарантийной поддержки. Корпорация МСП в свою очередь намерена помогать сельскохозяйственным кооперативам и фермерам расширять сбыт произведённой ими продукции. Также она и Банк ДОМ.РФ будут оказывать финансовое и нефинансовое содействие субъектам МСП.

Вклад X5 в реализацию соглашения заключается в информационной и консультационной поддержке проектов, содействию создания комфортных пространств для населения, рассмотрении предложенных объектов недвижимости для открытия магазинов и коммерческих предложений от субъектов МСП и других поставщиков, заинтересованных в сотрудничестве с торговыми сетями компании, а также в реализации и внедрении совместных проектов с другими сторонами, подписавшими документ.

«Малый бизнес — неотъемлемая часть городской экономики. В этом смысле эффективное взаимодействие организаций развития и крупного бизнеса создаёт стимулы для развития малого и среднего предпринимательства, которые позволят повысить качество городской среды. Подписанное соглашение — ещё один шаг в этом направлении», — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«ВЭБ.РФ, Корпорация МСП — очень важные институты развития в стране. Мы высоко ценим начало сотрудничества этих структур с одной из крупнейших компаний, входящей в консорциум „Альфа-Групп“. Малый и средний бизнес — основа качественного развития любого современного общества и акционеры „Альфа-Групп“ искренне надеются, что это соглашение станет примером для крупного российского частного бизнеса в стремлении совместно с государственными институтами развивать на всех уровнях поддержку малого и среднего бизнеса», — говорит президент «Альфа-Групп» Вадим Зингман.

«Х5 придерживается принципа „умного роста“, тщательно выбирая локации для открытия магазинов. Подписанное сегодня соглашение позволит нам расширить каналы получения информации о доступных объектах торговой недвижимости, а малый и средний бизнес, владеющий или управляющий ими, сможет сдать свои помещения в длительную аренду крупному партнёру, способному обеспечить собственникам недвижимости стабильный доход», — подчеркнул главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Для реализации соглашения стороны намерены разработать «дорожную карту» с конкретными действиями и сроками их исполнениям.