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Век Mobile: сотрудничество KDV и Insider

Компания KDV выбрала платформу Insider для реализации своей digital-стратегии в мобильном приложении.

KDV — одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на выпуске снэков и кондитерских изделий. В активе компании такие известные бренды как «Яшкино», «Кириешки», «Smart Formula», «Beerka» и т.д., в общей сложности более 40 действующих торговых марок. Интернет-магазин KDV работает более чем в 90 городах России. В 2017 году компания запустила мобильное приложение, доля пользователей которого растет каждый день.

С помощью маркетинговой платформы Insider, у KDV появилась возможность общаться с пользователями посредством мобильных пушей и уведомлений внутри приложения. Rich push-уведомления делают взаимодействие пользователя с приложением более ярким и запоминающимся, помогая передавать смысл сообщения изображениями, тем самым улучшая общую стратегию взаимодействия. По своей сути это те же самые push-уведомления, однако в данном случае в дополнение к паре сотен символов, разрешенных в push-уведомления, теперь есть возможность включать туда еще изображения, видео и интерактивные элементы. A In-App сообщения в свою очередь играют решающую роль в принятии пользователем решения остаться в приложении или нет.

«Мобильные приложения — неотъемлемая часть нашей жизни. По данным компании Nielsen, пользователи проводят в них в среднем 30 часов в месяц. Поэтому дать им действительно стоящий повод возвращаться в приложение на ежедневной или еженедельной основе — задача нелегкая, однако именно она играет решающую роль для его успеха. Если у пользователя случается негативный опыт взаимодействия с мобильным приложением компании, это может навсегда разрушить его отношения с брендом. По статистике, большинство пользователей, которые однажды удалили приложение, больше не дадут ему второго шанса. KDV хочет сделать коммуникацию в мобильном приложении наиболее удобной для своих пользователей, и мы рады, что принимаем в этом участие» — комментирует Вадим Мамедов, партнер и региональный директор Insider в России и СНГ.

Insider — международная IT-компания c собственной технологической платформой, ядром которой являются алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Основная ценность компании — построение умного маркетинга, включающего в себя сегментация аудитории, персонализацию контента в вебе, в мобильном вебе, в мобильных приложениях и в рекламных каналах. Insider, штаб-квартира которого находится в Сингапуре, представлен на 24 рынках по всему миру и сотрудничает со многими из крупнейших мировых брендов, таких как Singapore Airlines, UNIQLO, Samsung, Puma, IKEA, Huawei и многими другими. C 2018 года является портфельной компанией венчурного фонда Sequoia Capital.

Автор: Анна
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