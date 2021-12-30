Велосипед VS диван: 10 самых популярных товаров 2021 года в России

По сравнению с переломным 2020 годом прошедший 2021-й оказался для россиян более стабильным и привычным с точки зрения времяпрепровождения. В связи со снятием ограничений активные жители страны сделали выбор в пользу развлечений на свежем воздухе, в то время, как другие продолжили создавать домашний уют. Эксперты Авито проанализировали самые популярные поисковые запросы россиян на сайте по итогам 2021 года и выяснили, что чаще всего в прошедшем году пользователи искали велосипеды, домашних животных и мебель для дома.

Несмотря на популярность активного образа жизни, важно соблюдать баланс между физическими занятиями и другими хобби. Так, в 2021 году россияне не только устраивали велопрогулки, но и пополняли коллекции винтажными вещами из СССР. Кроме того, с 2020 года усилилась тенденция на обустройство домов — граждане интересовались мебелью, аксессуарами для интерьера и текстильными изделиями. Также по сравнению с «топ-10» 2020 года в 2021 году россияне стали чаще задумываться о заведении кошки или собаки.

10 самых популярных товаров 2021 года в России на Авито:

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Год поиска 2021

Ушедший год ознаменовался для россиян возобновлением физической активности и прогулок на свежем воздухе. Так, если в «спокойном» 2020 топ рейтинга возглавили диваны, то в «активном» 2021 наиболее часто запрашиваемым товаром на Авито оказались велосипеды. В 2021 году их искали на 19% активнее, чем в предыдущем, а приобрести средство передвижения можно в среднем за 8 000 рублей, что на 33% дороже, чем в 2020 году.

Устав от сложного 2020 года, россияне стали все чаще задумываться о пополнении семьи пушистыми любимцами. По сравнению с 2020 годом в 2021 году кошек рассматривали к приобретению на 10% чаще, а собак — на 5% больше. На сайте в целом по России домашних питомцев отдавали преимущественно даром «в добрые руки».

В продолжение «ремонтного» 2020 года в 2021 году россияне также интересовались мебелью и техникой. В первую очередь пользователи Авито искали столы — с 2020 года их популярность выросла на 34%, а средняя стоимость составила 5 000 рублей, на 11% дороже, чем в 2020 году. Также значительно вырос спрос на телевизоры — по сравнению с предыдущим годом в 2021 году их рассматривали к покупке на 69% чаще. Приобрести технику можно в среднем за 2 000 рублей, с 2020 года цена не изменилась.

Привыкнув к домашней изоляции, многие решили разнообразить досуг, начав заниматься новым хобби. Так, в 2021 году пользователи сайта интересовались коллекционированием советских винтажных изделий. По сравнению с 2020 годом товары времен СССР стали на 47% востребованнее, а их средняя стоимость составила 500 рублей, что соответствует цене 2020 года.

Любители соблюдать баланс между работой и отдыхом решили изучить варианты обновления диванов. В 2021 году спрос на «семейное лежбище» увеличился на 22%. Покупка товара обойдется россиянам в среднем в 12 000 рублей, что на 20% дороже, чем в 2020 году. Не менее важным атрибутом комфортного пребывания дома является кухонная зона. В 2021 году интерес к холодильникам вырос на 22% по сравнению с 2020, а их средняя стоимость составила 6 500 рублей, на 8% дороже, чем в предыдущем году.

Как и в 2020 году, в 2021 на пике популярности осталось безопасное времяпрепровождение за городом. Так, россияне стали чаще интересоваться мангалами — в 2021 году спрос на них вырос на 6%. Приобрести мангал можно в среднем за 7 000 рублей, на 17% дороже, чем в 2020 году.

Не вышло из моды и обновление интерьера при помощи полезных деталей и текстильных изделий. В 2021 году желающие добавить уюта в дома искали зеркала на 86% чаще, а различные ковры — на 30% активнее. Средняя стоимость интерьерных решений составила 2 500 рублей (-13% по сравнению с 2020 годом) и 3 000 рублей (+20%) соответственно.