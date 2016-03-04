Вендинг по-крупному: торговый автомат, продающий автомобили

Привычные торговые автоматы продают снеки, сладости, напитки. Менее привычные – готовую пиццу, например, или фрукты. Что продают самые непривычные вендинговые аппараты? Автомобили.

Именно такими торговыми автоматами обзавёлся американский продавец подержанных автомобилей Carvana. Сервис, кстати, новаторский в своей сути. Его основатели противопоставляют себя традиционным автосалонам: Carvana работает в онлайне, все действия – выбор машины, осмотр, выбор способа приобретения (от полного расчёта через различные кредитные схемы до обмена на свой старый автомобиль с доплатой) происходят на сайте. Само собой, каждая машина представлена максимально подробно, со множеством снимков интерьера и экстерьера, 3d, подробными характеристиками. Покупатель получает машину прямо к порогу своего дома через неделю после приобретения.

Вендинговые аппараты с автомобилями, конечно, рекламный манёвр, в первую очередь. По сути, это многоярусные вертикальные автостоянки, каждое машиноместо в которых как отдельная кабина лифта. Однако с функционально-практической точки зрения смысл в них тоже есть: если покупатель не желает ждать семь дней, пока машину доставят по его адресу, он может выбрать торговый автомат Carvana в качестве пункта самовывоза. В этом случае, ему присылают монету, которую он должен опустить в слот приёмника вендингового аппарата. Всё! Автомат «выдаёт» машину. Весь процесс показан в этом ролике:

Какие самые необычные вендинговые аппараты видели вы? Делитесь опытом в комментариях.