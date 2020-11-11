Вежливость, пунктуальность и смайлики: что располагает россиян к покупке

Ко Дню борьбы с кибербуллингом Юла совместно с ResearchMe провели исследование и выяснили, влияет ли манера общения на совершение сделки. По мнению 95% опрошенных, вежливость повышает шансы на покупку товаров или услуг на сервисах объявлений.

Вежливость, пунктуальность и быстрая реакция — это главные качества, вызывающие доверие у россиян при заключении сделки на сервисах объявлений. Почти для половины опрошенных в равной степени важно, чтобы продавец или покупатель, с которым они собираются совершить сделку, был тактичен и ненавязчив. Для 38% важно, чтобы собеседник умел найти компромисс в спорных ситуациях и мог войти в положение другого человека.

По данным Юлы, среди популярных вежливых слов в объявлениях за осенний период 2020 года встречались такие слова, как «здравствуйте», «спасибо», «пожалуйста», а также «аккуратно», «бережно» и «честно».

Больше половины (61%) россиян положительно относятся к эмодзи и смайликам в переписке и считают это признаком дружелюбности. Лишь 8% твердо убеждены, что в переписке продавца и покупателя нет места «улыбкам», «сердечкам» и прочим эмодзи.

Чрезмерная настойчивость и назойливые звонки и сообщения отталкивают 73% опрошенных, 69% пугает необоснованная агрессия, еще 68% не хотели бы иметь ничего общего с теми, у кого в профиле есть негативные отзывы. Ненормативная лексика — один из самых отталкивающих факторов, 71% респондентов уверены, что использовать ненормативную лексику при общении неуважительно и неприемлемо.

По данным Юлы, ночью и рано утром звонки и сообщения по поводу сделок случаются редко, а оптимальное время для общения в чате — это промежуток с 11 до 13 часов дня. Половина опрошенных призналась, что их действительно отталкивает, когда им пишут или звонят слишком поздно.

Согласно опросу, три четверти россиян скорее купят у продавца, который вежливо и обходительно общается, но предлагает цену выше. Однако, доля мужчин, утверждающих, что купят дешевле у грубого продавца в 1,5 раза выше, чем доля женщин (30% и 20% соответственно).

Большинство опрошенных (82%) ставят оценки продавцам или покупателям, если сделка прошла успешно и товар полностью устраивает. При этом, мужчины чаще, чем женщины ставят оценку, если сделка их не устроила.

Исследование проведено методом количественного онлайн опроса среди 1000 пользователей сервисов объявлений в ноябре 2020.