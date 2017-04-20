Viber тестирует инструменты для e-commerce

В ближайший год Viber планирует запустить для российских пользователей функцию поиска и оплаты товаров. Об этом сообщает RNS со ссылкой на главу Viber в России Евгения Рощупкина, который выступил на форуме «РИФ и КИБ – 2017».

По словам Рощупкина, компания работает над решением по e-commerce, которое позволит искать товары по брендам и названиям, обмениваться и обсуждать покупки перед тем, как их осуществлять и переводить платежи, не выходя из мессенджера.

В настоящее время эта функциональность тестируется в США. В течение года она будет запущена по всему миру, включая РФ.

В 2016 году аудитория Viber в России выросла на 43%. В феврале 2017 года стало известно, что мессенджер станет платформой для взаимодействия пользователей с бизнесом.