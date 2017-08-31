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Viber вошел в рекламную сеть «Яндекса»

«Яндекс» начал размещать рекламные блоки на экране завершения звонка в Viber. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Это первый мессенджер, который вошел в рекламную сеть «Яндекса». Там подчеркнули, что «открыты к новым партнерствам».

В компании рассказали, что размещение рекламы в Viber происходит по технологии programmatic, то есть пользователь видит объявления, если «Яндекс» определяет высокую вероятность конверсии. У рекламодателей будет возможность старгетировать объявления по поисковым интересам, социально-демографическим характеристикам и пр.

Как указывает programmatic-директор ADV Digital Center Сергей Касьянов, сотрудничество с «Яндексом» дает Viber доступ к максимальному числу рекламодателей на российском рынке. «Яндекс», со своей стороны, получает сильного партнера в мобильной среде. По данным LiveInternet, в июле 2017 г. доля «Яндекса» на российском рынке поиска составляла 51%, Google — 44%. В мобильном поиске «Яндекс» уступает Google — 35% против 63,9%.

По оценке J`son & Partners Consulting, на которую ссылается «Коммерсантъ», Viber является самым популярным мессенджером в России по итогам 2016 г. Однако по данным Mediascope за март 2017 г. Viber находится на втором месте с аудиторией 8,7 млн россиян в месяц, уступая WhatsApp (10,7 млн). По собственным данным Viber, число зарегистрированных пользователей сервиса в России превышает 80 млн.

Автор: Анна
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