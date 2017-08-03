Винный бизнес Чичваркина в Лондоне впервые вышел на прибыль

Винный магазин основателя «Евросети» Евгения Чичваркина в Лондоне Hedonism Wines в 2016 году впервые вышел на прибыль. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчёт управляющей проектом компании Hedonism Drinks Ltd, опубликованный в июне 2017 года.

За 2015-2016 финансовый год, завершившийся 31 июля 2016 года, прибыль Hedonism Drinks Ltd составила £352 тысячи против убытка в £810 тысяч годом ранее. После первого года работы, завершившегося 31 июля 2013 года, чистый убыток компании составлял £2,3 млн.

Оборот Hedonism Drinks Ltd за 2015-2016 финансовый год увеличился с £11,5 млн до £15,1 млн. Чичваркин отказался комментировать РБК финансовые показатели компании.

Евгений Чичваркин переехал в Лондон в 2008 году, после продажи «Евросети». Винный магазин Hedonism Wines он открыл в 2012 году вместе с партнёром Тимуром Артемьевым. Инвестиции в проект составили несколько миллионов фунтов, говорил предприниматель. По собственным данным компании, в коллекции магазина 5,5 тысячи бутылок вина и три тысячи бутылок других алкогольных напитков.

В конце июля 2017 года в интервью журналисту Юрию Дудю Чичваркин говорил, что проект приносит прибыль. Конкретных показателей предприниматель не называл, но отметил, что не стал бы «заниматься тем, что не приносит деньги».