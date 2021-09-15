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Visa и MasterCard вводит плату за использование 3D Secure

Банки получили письмо от международных платежных систем (МПС) Visa и MasterCard с уведомлением о введении платы за использование 3D Secure, сообщает «Коммерсантъ». Он является протоколом авторизации онлайн-платежей, который для подтверждения требует ввести код из СМС.

Visa с 16 октября начнет взимать плату в версии сервиса 3D Secure 1.0.2 $0,02 за один запрос, при этом есть максимальный и минимальный порог, который МПС будет брать в месяц: $25 тыс. и $500 соответственно. Для 3D Secure от 2.1 комиссия начнет действовать только через год — 15 октября 2022 года, до этого комиссию будут платить только банки-эквайеры, а после и эмитенты карт.

MasterCard начнет взимать комиссию за использование 3D Secure с 1 марта 2022 года. У оплаты будет фиксированная часть — €1 тыс. в месяц (с эквайеров и с эмитентов) и переменная часть. Переменная, в свою очередь, различается для разовых запросов и повторяющихся: при разовых комиссия у эквайеров 0,018%, максимально €0,054 и эмитентов 0,011%, максимально €0,055, для повторяющихся у эквайеров 0,006%, максимально €0,018 и эмитентов 0,0037%, максимально €0,0185.

В результате крупные банки за использование сервиса 3D Secure будут платить Visa около $300 тыс. в год, а MasterCard даже больше. По словам представителей компании, MasterCard хочет сбалансировать преимущества, «которые дают безопасные и надежные безналичные платежи». В Visa отметили, что нововведения простимулируют переход на использование более современного протокола EMV 3D Secure.

Повышение тарифов негативно отразится на развитии бесконтактных платежей и их безопасности, считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что из-за перекладывания тарифов на клиентов банка они будут вынуждены более активно перейти на СБП — «Систему быстрых платежей» «Банка России».

Visa в начале августа подняла межбанковскую комиссию для супермаркетов, крупных продавцов бытовой техники и мебели и курьерских служб. По словам представителей МПС, компания пересматривает ставки межбанковских комиссий чтобы «создать на рынке условия для развития электронных платежей».

Автор: Анна
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