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Привлечение клиентов RSS

Visa и Яндекс.Касса совместно создали маркетплейс для поддержки малого бизнеса

Яндекс.Касса присоединилась к проекту компании Visa по поддержке малого бизнеса — «#прокачайбизнес». В его рамках Visa и Яндекс.Касса совместно создали маркетплейс, в котором небольшие компании могут размещать товары и услуги, а также предлагать скидки для покупателей. Таким образом Visa и Яндекс.Касса решили помочь малому бизнесу справиться с последствиями режима самоизоляции. С помощью нового маркетплейса компании смогут продвигать товары и услуги в интернете, привлекать больше клиентов и лучше адаптироваться в изменившихся обстоятельствах.

Уже сейчас в маркетплейсе Visa и Яндекс.Кассы свои предложения разместили больше 1600 компаний. Все они распределены по удобным категориям — например, товары для дома и сада, здоровье и красота, образование и саморазвитие. Чтобы привлечь в маркетплейс как можно больше пользователей, Visa и Яндекс.Касса будут активно продвигать его в интернете с помощью контекстной рекламы, видеороликов и другими способами.

«Малый бизнес — это традиционная основа любой успешной экономики. Но что еще важнее — наш привычный образ жизни связан с сотнями компаний малого бизнеса и тысячами людей, которые работают в них и делают нашу жизнь гораздо удобнее. Мы видим позитивные тенденции в области того, как потребительский опыт россиян становится все более диджитальным. Мы хотим поддержать этот тренд и с помощью нашей инициативы показать предпринимателям новые возможности для развития бизнеса», — говорит Михаил Бернер, генеральный директор Visa в России.

«Наша цель — поддержать небольшие компании. Маркетплейс Visa и Яндекс.Кассы с предложениями и скидками для покупателей рассчитан как на онлайн-, так и на офлайн-бизнес. С помощью нашей новой площадки компании, которые уже работают в интернете, смогут увеличить поток клиентов на свои сайты, а те, кто только собирается выйти с продажами в онлайн, смогут сделать это эффективно», — говорит Оксана Коробкина, директор департамента коммерции Яндекс.Денег.

Разместить предложение в маркетплейсе может любая российская компания, которая подключена к Яндекс.Кассе и оборот которой не превышает 2 млн рублей в месяц. Для этого достаточно на сайте Кассы заполнить короткую заявку. В ней нужно рассказать о бизнесе, товарах, услугах, а также о скидках, если они есть. Если компания еще не работает с платежным решением, она может подключиться тоже на сайте Кассы.

Автор: Анна
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