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Платежи RSS

Visa не видит перспектив развития в России QR-платежей

Visa не увидела смысла в развитии в России оплаты по QR-коду, поскольку не фиксирует большого спроса со стороны потребителей, банков и бизнеса, заявил гендиректор международной платёжной системы в РФ Михаил Бернер.

«Если он появится, мы работаем с QR-платежами во многих странах, мы готовы будем привнести это в Россию. Но пока мы не видим здесь рынка и считаем, что, скорее всего, мы прошли эту стадию», — приводит слова Бернера РБК.

По его словам, в России активно развиты мобильные платежи, из-за чего QR-формат не имеет большого смысла. Бернер отметил, что по уровню использования платежей с помощью смартфона Россия находится впереди многих стран, тогда как QR-технологии работают хорошо там, где существуют какие-либо инфраструктурные проблемы (не очень высокое качество интернета или дороговизна использования терминалов).

Представитель Visa в России добавил, что клиентам платить с помощью QR-кодов сложнее, чем с помощью смартфона.

«Одно дело — вы приложили телефон, даже, может быть, ввели пароль. И совсем другое — вы должны сфотографировать QR-код, зайти в какое-то приложение своего банка или специальное приложение, привязать к нему свою карту. Клиентский опыт совершенно точно не такой же бесшовный, каким он является в случае телефона», — отметил Бернер.

В 2016 году в России появилась оплата с помощью телефона — тогда в стране запустили системы Apple Pay и Samsung Pay. Эти сервисы позволяют оплачивать покупки, приложив смартфон к POS-терминалу.

Сейчас в России существует два основных проекта по внедрению QR-платежей: Система быстрых платежей (СБП) и «Плати QR» от Сбербанка. Представитель Сбербанка сообщил изданию, что банк видит «постоянный рост» популярности сервиса.

Автор: Анна
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