Международная платёжная система Visa планирует запустить в российских магазинах оплату по QR-коду. Таким образом компания рассчитывает удешевить приём карт для малого и среднего бизнеса, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Фактически, оплачивая товар QR-кодом, покупатель будет переводить деньги со своей платёжной карты на счёт продавца. Для этого торговцам необходимо будет повесить наклейку со штрихкодом, содержащим данные о номере его карты.

По словам источников издания, цель проекта — сделать дешевле приём карт для предпринимателей. Visa планирует построить тарифы таким образом, чтобы себестоимость оплаты по QR-коду была чуть ниже, чем по стандартным операциям оплаты товаров и услуг. Сейчас приём карт для небольших торговых точек стоит 2% и больше от оборота.

«Альфа-банк» заинтересовался моделью оплаты по QR-кодам и он ведёт диалог с Visa, утверждает руководитель по развитию эквайринга банка Денис Хренов. ВТБ, «Открытие» и «Русский стандарт» также решают, присоединиться ли к проекту, сообщили их представители.