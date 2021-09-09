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Visa повысит для супермаркетов межбанковскую комиссию

Платежная система Visa повысит межбанковскую комиссию для супермаркетов с 1 февраля 2022 г., сообщает РБК со ссылкой на информационную бюллетень компании. Также в течение 2022 г. крупные продавцы бытовой техники, мебели и курьерские службы лишатся льготного межбанковского тарифа. В Visa изданию подтвердили будущие изменения.

Что изменится:

  • Межбанковская комиссия для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров.
  • Льготный тариф для крупных супермаркетов на уровне 0,5% сохранится, но с 1 сентября из него были исключены карты премиального типа Visa Platinum Business, а еще ранее — Visa Signature.
  • Для магазинов с крупными объемами продаж будут отменены льготные программы в три этапа: с 8 июля 2022 г. — для магазинов мебели, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб. После изменений комиссия будет зависеть от категории карты покупателя и будет варьироваться от 1,5 до 2,3%. Сейчас она составляет 1–1,65%.
  • Некоторые премиальные карты с 1 февраля 2022 г. исключат из льготных программ по начислению комиссии для крупных предприятий (ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, бытовой техники и др.). Также ряд премиальных карт исключен из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. В этих случаях размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5–1,65% до 2–2,3%.
  • К картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic также с 1 февраля. Для тарифов Visa Classic комиссия при оплате товаров не из специальной категории выше. Однако в настоящее время платежную систему Visa Electron упразднена и происходит процесс замены этих карт, отметили в компании.
  • Visa повысит сервисный сбор в свой фонд развития. Сейчас он составляет 0,0055%, но с апреля 2022 г. станет 0,01% от общего оборота по картам.

Компания пересматривает ставки межбанковских комиссий чтобы создать на рынке условия для развития электронных платежей, отметил представитель Visa:

«Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями».

Комиссия не является доходом компании, так как ее получает банк покупателя. В дальнейшем он развивает платежные инфраструктуры, обеспечивает безопасность электронных платежей и создает новые платежные решения. В Visa считают, что стремительное развитие платежного рынка в России, который «в кратчайшие сроки стал одним из самых инновационных в мире», связано именно с этим инструментом. По данным компании, объем бесконтактных платежей в прошлом году увеличился почти в два раза — до 88,5%, а на данный момент 73% россиян пользуются этой технологией.

Автор: Анна
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