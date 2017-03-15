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Visa представила очки с возможностью оплаты покупок

Международная платежная система Visa совместно с австралийской платежной системой Inamo на музыкальном фестивале Laneway представила концепт солнцезащитных очков для оплаты покупок через POS-терминалы. В очки встроен чип для бесконтактных платежей Visa.

Очки WaveShades позволяют оплачивать покупки одним прикосновением к терминалу на кассе. Это второй проект Виза по использованию технологии бесконтактной оплаты. В 2016 году компания представила браслеты для спортсменов на Олимпиаде в Бразилии.

Идея встроить кредитную карту в вещи, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, появилась в процессе совершенствования платежных систем.

Забыть кошелек дома проще, чем очки в солнечную погоду, подумали разработчики WaveShades. Поэтому выбрали для тестового запуска концепта фестиваль музыки Laneway в жаркой Австралии. Многие люди, отправляясь на такие мероприятия, хотят свободно двигаться и танцевать, не задумываясь о том, куда положить кошелек или сумку.

Посетители смогли самостоятельно протестировать гаджеты, на которых предварительно было загружено по 50$. Ларри Хит, один из гостей мероприятия, так описал свои впечатления от использования WaveShades: «Нам посчастливилось получить очки при входе. Целый день мы наслаждались чудесными напитками и едой на фестивале. При оплате некоторые продавцы удивлялись и думали, что это шутка, но большинству они понравились».

Представители компаний пообещали скорое появление продукта на мировом рынке. Сегодня только в Австралии 79% сделок происходит при помощи бесконтактных банковских карт. Новые технологии позволят упростить ежедневные покупки и будут доступны любому желающему.

Автор: Анна
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