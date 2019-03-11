Visa увеличит лимит платежа по картам без ПИН-кода

Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличит с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода. Об этом сообщили в пресс-службе платежной системы.

«Согласно вступившим в силу изменениям в правилах платежной системы Visa, с 13 апреля 2019 года банки — участники платежной системы Visа в России могут не запрашивать ПИН-код для подтверждения транзакций по бесконтактным картам Visa на сумму, не превышающую 3 тыс. рублей, что в три раза больше, чем сейчас», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметили в пресс-службе, что такая инициатива учитывает сегодняшнюю стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян.

Популярность бесконтактных платежей в России стремительно растет: этот способ оплаты удобен как для потребителей, так и для торгово-сервисных предприятий, заключили в Visa.

По прогнозу Центробанка, доля безналичных платежей в России по итогам 2019 года увеличится на десять процентных пунктов и составит 66%.