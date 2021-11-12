Visa ввела специальные тарифы для крупных онлайн-магазинов

Международная платежная система Visa ввела специальные льготные тарифы за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов: теперь ее размер составит от 1,2 до 1,5%. Под критерии участников новой программы подпадают такие маркетплейсы, как Ozon, Wildberries и другие, сообщает РБК.

Новая программа рассчитана на то, чтобы стимулировать дальнейшее развитие электронной торговли в России, объяснил представитель Visa. По его словам, электронная коммерция в России бурно развивается в последние годы, но ранее отдельных тарифов для крупных онлайн-ретейлеров у Visa не было.

Изменения вступают в силу 1 февраля 2022 года. Программа для онлайн-ретейлеров будет действовать три года. Чтобы получить льготные тарифы, маркетплейсам необходимо выполнить ряд условий, среди которых отсутствие ценовой дискриминации по картам Visa, достаточный общий годовой объем платежей и транзакций магазина.

В августе Wildberries ввела новые ценовые условия, согласно которым, разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транcакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. В ответ на это Visa инициировала расследование. Позже Visa выступала с заявлением, что больше не фиксирует нарушений своих правил со стороны онлайн-ритейлера Wildberries.