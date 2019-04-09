Visa вводит льготный тариф на прием карт для предприятий микробизнеса

Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию для приема карт («интерчейндж», составная часть общей эквайринговой комиссии) в размере 1% для микробизнеса с оборотом до 10 млн руб. в год. Соответствующее уведомление Visa направила российским банкам, сообщает РБК со ссылкой на источники в сфере.

Сейчас средняя комиссия платежных систем составляет 1,6–1,8%, общий размер эквайринга — около 2,5%.

Претендовать на льготы могут точки, оборот которых по картам Visa не превышает 3 млн руб. Этому параметру могут соответствовать небольшие несетевые и интернет-магазины, сервисы по ремонту обуви, одежды, лавки с выпечкой, поясняет президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Также уточняется, что такие торговые точки должны быть новыми клиентами платежной системы и соответствовать нормам федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства (№ 209-ФЗ).

В настоящее время эти микропредприятия не принимают карты в принципе, а единственный доступный для них способ безналичной оплаты — это «Сбербанк онлайн». При этом из общего количества малых и средних предприятий (МСП) большую часть составляет микробизнес. В октябре 2018 года заместитель министра экономического развития Вадим Живулин говорил, что, по данным реестра, в России порядка 6 млн компаний МСП. Правда, к субъектам малого и среднего предпринимательства в стране относится бизнес с более высоким торговым оборотом, чем описан в предложении Visa. Предельный размер выручки для микропредприятий составляет 120 млн руб., для малых — 800 млн руб., для средних — 2 млрд руб.

Visa пошла на уменьшение комиссии на фоне дискуссии между банками и ретейлерами о снижении стоимости эквайринга. Ранее участники банковского рынка приняли решение снизить тарифы за эквайринг для социально значимых групп товаров и крупных покупок. А Минпромторг, представляющий интересы ретейлеров, считает необходимым снизить ставку интерчейнджа для субъектов МСП в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Сейчас предложения заинтересованных сторон сектора по тарифам за эквайринг рассматривают в правительстве. Планируется, что с 2023 года все магазины в обязательном порядке будут принимать к оплате карты.