Visa запускает пилотный проект по снятию наличных в магазинах

Платежная система Visa предписала российским банкам обеспечить к апрелю возможность снятия наличных на кассах магазинов. Участвовать в пилоте планируют «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк, сообщает РБК со ссылкой на источники.

С помощью сервиса держатели Visa смогут снимать наличные через POS-терминалы на кассах. Технология позволит взять деньги только при условии, что клиент что-либо оплатит картой. За один раз можно будет снять не больше ста долларов (около шести с половиной тысяч рублей).

Промсвязьбанк (ПСБ) сообщил, что рассматривает возможность участия в пилоте. «Мы уже заказали необходимые обновления у подрядчиков-вендоров для процессинга и POS-терминалов», — сказал директор департамента платежных карт банка Александр Петров. В ПСБ видят спрос на услугу со стороны торгово-сервисных предприятий: такой функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а следовательно, экономить деньги.

Впервые о том, что платежные системы могут запустить услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. В сентябре 2018 года подобный сервис запустил Mastercard совместно с банком «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry. Услуга «Наличные с покупкой» заработала на кассе одного из московских магазинов «Фасоль».

В феврале 2018 года запуск такого сервиса анонсировал Сбербанк. Предполагается, что держатели карт смогут снять деньги только в магазинах, которые он обслуживает. При этом не обязательно что-то покупать.