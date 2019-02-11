+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Visa запускает пилотный проект по снятию наличных в магазинах

Платежная система Visa предписала российским банкам обеспечить к апрелю возможность снятия наличных на кассах магазинов. Участвовать в пилоте планируют «Русский стандарт», Райффайзенбанк и Промсвязьбанк, сообщает РБК со ссылкой на источники.

С помощью сервиса держатели Visa смогут снимать наличные через POS-терминалы на кассах. Технология позволит взять деньги только при условии, что клиент что-либо оплатит картой. За один раз можно будет снять не больше ста долларов (около шести с половиной тысяч рублей).

Промсвязьбанк (ПСБ) сообщил, что рассматривает возможность участия в пилоте. «Мы уже заказали необходимые обновления у подрядчиков-вендоров для процессинга и POS-терминалов», — сказал директор департамента платежных карт банка Александр Петров. В ПСБ видят спрос на услугу со стороны торгово-сервисных предприятий: такой функционал будет им удобен и даст возможность сократить объем инкассируемой выручки, а следовательно, экономить деньги.

Впервые о том, что платежные системы могут запустить услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. В сентябре 2018 года подобный сервис запустил Mastercard совместно с банком «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry. Услуга «Наличные с покупкой» заработала на кассе одного из московских магазинов «Фасоль».

В феврале 2018 года запуск такого сервиса анонсировал Сбербанк. Предполагается, что держатели карт смогут снять деньги только в магазинах, которые он обслуживает. При этом не обязательно что-то покупать.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

8 февраля / Комментарии
Резидент «Сколково» выпустил решение для автопланирования рабочего времени для ритейл-компаний

Резидент «Сколково» выпустил решение для автопланирования рабочего времени для ритейл-компаний

ИТ-компания timebook, резидент Фонда «Сколково» и разработчик систем планирования рабочего времени сотрудников (workforce management), выпустила решение для автоматического планирования и перепланирования графиков работы сотрудников ритейл-компаний.

далее →

8 февраля / Комментарии
Оборот сети ресторанов «Теремок» в 2018 году достиг 9,4 млрд рублей

Оборот сети ресторанов «Теремок» в 2018 году достиг 9,4 млрд рублей

По итогам 2018 года «Теремок» входит в пятерку крупнейших компаний в сегменте быстрого питания в России и демонстрирует рост выручки. Оборот компании в 2018 году достиг 9,4 млрд рублей, в 2017 году этот показатель был равен 8,3 млрд рублей.

далее →

7 февраля / Комментарии
Каждый 3-й покупатель в России выбрал смартфон с поддержкой бесконтактной оплаты

Каждый 3-й покупатель в России выбрал смартфон с поддержкой бесконтактной оплаты

Связной | Евросеть и Альфа-Банк сообщают о росте популярности смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты. За 2018 год их было продано 11 млн на сумму 304 млрд рублей, что больше на 41% и 36%, чем годом ранее.

далее →

7 февраля / Комментарии
Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет квазиналогом

Владимир Путин назвал комиссию за безналичный расчет квазиналогом

Владимир Путин счел слишком большими комиссии для бизнеса в 3% при безналичном расчете за товары и услуги. Такую точку зрения президент высказал на форуме «Деловой России».

далее →

6 февраля / Комментарии
Китайские бренды укрепили свои позиции в России

Китайские бренды укрепили свои позиции в России

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала продажи китайских смартфонов в России в 2018 году. Рост продаж смартфонов из Поднебесной составил 70% год к году и достиг 145 млрд рублей.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!