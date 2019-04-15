Visa запустила в России сервис по снятию денег с карт в магазинах

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках. Сервис тестируется в режиме пилота в партнерстве с сетью «Русский пармезан» и Россельхозбанком, говорится в пресс-релизе компании.

«В дальнейшем по мере технической готовности партнеров планируется сделать его доступным в масштабе всей страны по картам Visa и других банков», — говорится в сообщении Visa.

В заявлении компании уточняется, что сервис тестируют в партнерстве с сетью сыроварен «Русский пармезан» и Россельхозбанком. Впоследствии его планируют запустить по всей России по картам других банков. В пресс-службе Visa сообщили, что снять деньги сейчас можно только в магазинах в Истринском районе Московской области. Для этого необходимо совершить покупку и оплатить товар картой или смартфоном, операцию достаточно подтвердить отпечатком пальца или ПИН-кодом.

Ранее Сбербанк объявил о том, что в июле запустит проект снятия наличных на кассах торговых точек с карт MasterCard Сбербанка и других банков и карт Visa Сбербанка.