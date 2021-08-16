Visa запустила в России технологию удаления данных карт со сторонних сайтов

Visa запустила в России функционал, который позволяет держателям карт удалять данные своего «пластика» со сторонних сайтов и приложений, сообщают «Известия» со ссылкой на платежную систему. В крупнейших банках уже начали подготовку к внедрению сервиса и планируют реализовать технологию в ближайшее время.

Таким образом, держатели карт Visa в России смогут в любой момент проверить оформленные подписки, а также наличие сохраненных данных карт в интернет-магазинах, где они ранее совершали покупки. Новое решение также позволяет приостанавливать действие подписок и оформлять новые в случае необходимости.

Эксперты рынка считают, что нововведение должно помочь предотвратить непредвиденные автоплатежи по забытым подпискам, а также исключить утечки банковских сведений. Появление таких сервисов на рынке говорит о запросе общества на прозрачность в работе с безналичными платежами.

Сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. В «Хоум Кредите» уточнили, что находятся на стадии пилота: в ближайшее время планируется предоставить держателям карт Visa функционал отказа от подписок, а на следующем этапе интегрировать возможность оформить автоплатежи на популярные цифровые сервисы.

Планируют реализацию этой технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф», не исключают запуск функционала в Новикомбанке. В «Дом.рф» рассматривают возможность внедрения новшества в 2022 году.

Сообщается, что в MasterCard также внедряется похожий сервис. В Национальной системе платежных карт (оператор карт «Мир») отметили, что такая функция уже протестирована в СБП.