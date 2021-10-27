VK и GroupM представили новый продукт для запуска промокампаний «под ключ»

Команда направления инновационных решений VK совместно с GroupM разработали новый сервис для бизнеса – Конструктор промо. С его помощью FMCG-бренды, ритейлеры, а также компании из сферы электронной коммерции смогут быстро запускать промоакции ВКонтакте и увеличивать продажи.

Новый инструмент позволяет брендам решать комплекс задач: увеличивать продажи и выстраивать долгосрочные коммуникации с клиентами, привлекать новых целевых пользователей и расширять CRM-базу клиентов. Основное преимущество Конструктора промо в том, что решение дает возможность сокращать время и затраты на производство, а также повышать эффективность по сравнению с классическими подходами.

В Конструкторе промо доступны инструменты для быстрого запуска кастомизированных акций ВКонтакте. С его помощью можно создать простой брендированный лендинг, подключить механики для розыгрышей и поощрения участников, запустить широкое анонсирование и получить аналитику по кампании.

Решение разработано на базе сервиса VK Чекбэк, который помогает возвращать часть потраченных денег, получать стикеры и другие награды за покупки в магазинах. С его помощью пользователи активно участвуют в промоакциях брендов: в месяц они загружают в сервис около 3 млн чеков.

Помимо базовых возможностей VK Чекбэка Конструктор промо включает дополнительные инструменты. Например, он позволяет добавлять разные поля в анкете авторизации, подтверждать покупку через валидацию промокодов и чеков, а также интегрировать многоступенчатую механику розыгрыша как цифровых, так и физических призов.

При регистрации в промоакции все поля анкеты заполняются автоматически из указанных данных на странице пользователя в соцсети. Это экономит время и упрощает процесс авторизации в промо.

Широкий спектр инструментов для продвижения ВКонтакте позволяет находить целевую аудиторию кампании и мотивировать ее совершить покупку. Кроме того, пользователи могут не только принимать участие в акциях, но и рекомендовать их друзьям.

«Раньше запуск промокампаний с нуля занимал в среднем около двух месяцев. Технологии и инструменты ВКонтакте помогли создать решение, которое позволяет разрабатывать и запускать акции гораздо быстрее. При этом рекламодателю больше не нужно искать разных подрядчиков для работы над каждым элементом промо – теперь все инструменты для его настройки доступны внутри одного простого решения», – комментирует Светлана Снегирева, руководитель по продукту и развитию, направление инновационных решений VK.

«Повышение эффективности промо – на повестке у многих наших клиентов. Решение этой задачи требует как нашей экспертизы в области планирования, UX и производства, так и комплекса технологических и медиа инструментов. Партнерство с VK дало нам возможность соединить эти составляющие и решить системные вопросы этой повестки: сокращение расходов за счет шаблонизации и повышение конверсий путем создания лучшего опыта для потребителя, – добавляет Александр Макаровский, директор по разработке цифровых продуктов GroupM. – Объединяя опыт GroupM в глубоком понимании бизнеса клиентов и видения широкой картины индустрии и разных категорий и технологических возможностей VK, мы будем создавать полезные для рекламодателей и рынка продукты, сервисы, исследования».

Разработка и запуск кампаний на базе Конструктора промо доступны через команду направления инновационных решений VK или через агентства GroupM.