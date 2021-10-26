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VK представила новый инструмент в Магазине ВКонтакте — сопутствующие товары

В Магазине ВКонтакте появились сопутствующие товары. Это инструмент, который помогает добавлять к карточкам товаров рекомендации. С ними бизнесу проще рассказывать о новинках, привлекать внимание к акциям и бестселлерам: можно заинтересовать пользователя дополнительными товарами, пока он изучает ассортимент или делает покупки.

Пользователи, которые замечают товар в ленте новостей или в сообществе продавца, могут открыть карточку и увидеть рекомендации под выбранным товаром. Например, в карточке с платьем можно найти украшения, которые дополнят образ, или варианты в другом цвете и размере. Рекомендации видны на любом устройстве.

Блок с рекомендациями добавляется во все карточки товаров, если в каталоге магазина три товара или больше. Он включает до 10 позиций. Продавец может экспериментировать: заменять товары в блоке другими и менять порядок рекомендаций. Для этого достаточно отредактировать карточку товара в десктопной версии ВКонтакте.

«Мы хотим, чтобы и продавцам, и покупателям было комфортно у нас на площадке. Поэтому представили сопутствующие товары — удобный инструмент, который помогает увеличить средний чек и повысить объём продаж. Продавцы прекрасно понимают, что лучше продаётся вместе с их товарами: теперь им ещё легче предлагать новинки или рассказывать об акциях. А покупатели быстрее найдут то, что ищут: соберут образ, купят сразу все нужные комплектующие или выберут лучший из предложенных вариантов».

Александр Аббасов, менеджер продукта Магазин ВКонтакте

Ранее в Магазине ВКонтакте были обновлены подборки товаров: появилась возможность управлять ими с мобильных устройств, чтобы ещё быстрее рассказывать о новинках и акциях. Изменения коснулись и десктопной версии. На ней стало удобнее создавать и дополнять подборки, перемещать и удалять товары.

Автор: Анна
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