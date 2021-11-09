+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Разработка RSS

VK разработала платформу для работы с данными и автоматизации маркетинга – VK Customer Experience Hub

VK запускает VK Customer Experience Hub — технологическую платформу, которая позволяет компаниям улучшать клиентский опыт пользователей на всех этапах воронки продаж. Благодаря платформе бизнес может на основе данных создавать и автоматизировать стратегии персонализированной коммуникации. Это позволяет показывать своим клиентам ключевые сообщения в релевантных каналах в актуальный момент времени.

Используя решение, можно учитывать опыт взаимодействия пользователей с бизнесом или продуктом и оптимизировать сценарии коммуникации в разных каналах в зависимости от поведения аудитории. Такой подход дает возможность повышать лояльность и вовлеченность потребителей, сокращать их отток и затраты на привлечение, а также увеличивать продажи.

VK Customer Experience Hub разработана на базе развиваемых компанией алгоритмов и технологий PREDICT, Tarantool и VK Cloud Solutions и интегрирована с решениями экосистемы VK.

«Из-за фрагментарности каналов коммуникации и роста потребности в работе с данными компаниям становится сложнее персонализировать общение со своими клиентами. Чтобы помочь партнерам решать важные для их бизнеса задачи, мы разработали платформу, используя технологии и решения, уже зарекомендовавшие себя в работе с высоконагруженными системами. Это новое важное направление для VK, которое позволит компаниям качественно улучшать опыт своих клиентов, — комментирует Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK. — VK Customer Experience Hub дает возможность бизнесу централизованно и просто работать с данными из всех своих источников и на их основе автоматизировать коммуникации с клиентами в разных каналах. А если компания пока не ведет собственную CRM-базу, используя ML-алгоритмы, мы можем сформировать обезличенные сегменты аудитории для показа рекламы на ресурсах экосистемы VK и партнеров».

Платформа состоит из двух модулей: Customer Experience Platform (CXP) и Customer Data Platform (CDP). СXP — модуль аналитики и формирования стратегий персонализированных коммуникаций с клиентами бизнеса. CDP — модуль хранения и обработки данных компании из разных источников и управления ими, включая сегментацию и профилирование аудиторий на базе стабильных ID (Universal ID).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

8 ноября / Комментарии
В Delivery Club появился поиск еды по эмодзи

В Delivery Club появился поиск еды по эмодзи

Сервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил в своё приложение возможность поиска еды по соответствующим эмодзи. Чтобы найти нужное блюдо, пользователь может ввести в поисковую строку любой эмодзи, связанный с едой.

далее →

16 сентября / Комментарии
Как работает система рекомендации видео на YouTube

Как работает система рекомендации видео на YouTube

Кристос Гудроу, вице-президент YouTube по технологическим вопросам, рассказал об алгоритмах составления индивидуальных рекомендаций роликов для пользователей.

далее →

8 сентября / Комментарии
Яндекс.Маркет разрешил продавцам раздела «Одежда, обувь и аксессуары» самим создавать карточки товаров

Яндекс.Маркет разрешил продавцам раздела «Одежда, обувь и аксессуары» самим создавать карточки товаров

Продавцы одежды на Яндекс.Маркете теперь могут сами создавать карточки товаров. Раньше это было невозможно — для раздела «Одежда, обувь и аксессуары» их готовили только сотрудники маркетплейса. Товары, для которых доступно создание карточек, можно посмотреть в каталоге, в личном кабинете.

далее →

17 августа / Комментарии
СберМаркет запустил заказ продуктов голосом

СберМаркет запустил заказ продуктов голосом

Пользователи приложений СберБанк Онлайн и Сбер Салют получили возможность совершать заказ товаров из каталога СберМаркета с помощью виртуальных ассистентов.

далее →

3 августа / Комментарии
X5 проводит ИТ-чемпионат с призовым фондом 1 млн рублей

X5 проводит ИТ-чемпионат с призовым фондом 1 млн рублей

Компания X5 Group запустила приём заявок на крупнейший IT-чемпионат по Java-разработке. Финалистов ждёт призовой фонд в 1 млн рублей, а также возможность получить предложение о работе от крупнейшего ритейлера России.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!