VK разработала платформу для работы с данными и автоматизации маркетинга – VK Customer Experience Hub

VK запускает VK Customer Experience Hub — технологическую платформу, которая позволяет компаниям улучшать клиентский опыт пользователей на всех этапах воронки продаж. Благодаря платформе бизнес может на основе данных создавать и автоматизировать стратегии персонализированной коммуникации. Это позволяет показывать своим клиентам ключевые сообщения в релевантных каналах в актуальный момент времени.

Используя решение, можно учитывать опыт взаимодействия пользователей с бизнесом или продуктом и оптимизировать сценарии коммуникации в разных каналах в зависимости от поведения аудитории. Такой подход дает возможность повышать лояльность и вовлеченность потребителей, сокращать их отток и затраты на привлечение, а также увеличивать продажи.

VK Customer Experience Hub разработана на базе развиваемых компанией алгоритмов и технологий PREDICT, Tarantool и VK Cloud Solutions и интегрирована с решениями экосистемы VK.

«Из-за фрагментарности каналов коммуникации и роста потребности в работе с данными компаниям становится сложнее персонализировать общение со своими клиентами. Чтобы помочь партнерам решать важные для их бизнеса задачи, мы разработали платформу, используя технологии и решения, уже зарекомендовавшие себя в работе с высоконагруженными системами. Это новое важное направление для VK, которое позволит компаниям качественно улучшать опыт своих клиентов, — комментирует Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK. — VK Customer Experience Hub дает возможность бизнесу централизованно и просто работать с данными из всех своих источников и на их основе автоматизировать коммуникации с клиентами в разных каналах. А если компания пока не ведет собственную CRM-базу, используя ML-алгоритмы, мы можем сформировать обезличенные сегменты аудитории для показа рекламы на ресурсах экосистемы VK и партнеров».

Платформа состоит из двух модулей: Customer Experience Platform (CXP) и Customer Data Platform (CDP). СXP — модуль аналитики и формирования стратегий персонализированных коммуникаций с клиентами бизнеса. CDP — модуль хранения и обработки данных компании из разных источников и управления ими, включая сегментацию и профилирование аудиторий на базе стабильных ID (Universal ID).