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ВКонтакте и AliExpres запустили партнёрскую программу

Социальная сеть ВКонтакте и интернет-ретейлер AliExpress начали тестировать партнёрскую программу для авторов контента.

Теперь пользователи соцсети и администраторы групп смогут создавать материалы о товарах AliExpress, используя реферальные ссылки из мини-приложения в VK Mini Apps. За каждую покупку по ссылке автор получит комиссию.

Пока в тестировании участвует ограниченный круг авторов, но подать заявку могут все желающие через сообщество vk.com/shopping_authors.

Сегодня ВКонтакте также появится возможность прикреплять товары к фотографиям, историям и статьям. Благодаря новой функции пользователям будет удобнее совершать покупки: вся полезная информация будет видна сразу, а чтобы перейти к оформлению заказа, хватит одного касания.

К материалам можно будет добавлять до пяти товаров из ВКонтакте или мини-приложения AliExpress. Прикреплённые позиции будут отображаться прямо на снимке, истории или в статье в виде сниппета — небольшого блока с названием товара и ценой. Ранее добавлять товары можно было только к записям.

«В рамках масштабной синергии c AliExpress мы начинаем тестировать важный для социальной коммерции инструмент — товары в пользовательском контенте. Рассчитываем, что такой формат увеличит количество взаимодействий аудитории с e-commerce, а реферальная программа вдохновит авторов создавать ВКонтакте качественный контент про шопинг», комментирует Ирина Денежкина, руководитель электронной коммерции ВКонтакте.

Автор: Анна
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