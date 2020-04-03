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Привлечение клиентов RSS

ВКонтакте и Одноклассники начали удваивать бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса

ВКонтакте и Одноклассники запускают акцию для поддержки малого и среднего бизнеса: до 30 июня они будут удваивать бюджет, который предприниматели вкладывают в продвижение на платформах. Кроме того, соцсети запускают страницы со спецпредложениями, обучающими материалами и другой информацией, полезной во время сложной для бизнеса ситуации.

ВКонтакте будет удваивать бюджет на рекламные кампании, запущенные из мобильного приложения. Продвижение сообщества — самый удобный инструмент VK для начинающих предпринимателей и малого бизнеса: для запуска рекламы достаточно нажать «Продвигать» под любой записью в сообществе. Не нужно даже тратить время на настройки: система сама предложит аудиторию и бюджет.

«Сейчас непростое время для предпринимателей: режим самоизоляции населения требует мгновенной реакции и оперативных изменений в бизнес-процессах. ВКонтакте всегда помогала компаниям с развитием своего дела, предоставляя простые инструменты для быстрого старта в онлайне. Теперь, чтобы дополнительно поддержать предпринимателей, мы решили удваивать бюджеты на рекламное продвижение. Мы верим, что эта мера поможет ускорить привлечение новых клиентов и заказов и сократить кассовый разрыв. Более того, ресторанам и кафе, перешедшим в новый для себя режим работы с доставкой, мы подарим ещё 3 000 рублей на рекламу для поиска клиентов в VK».

Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте

Одноклассники удвоят сумму, которую пользователь внесёт на счёт рекламного кабинета ОК. В кабинете можно продвигать публикации как от личного профиля, так и от группы в соцсети, при этом настройка рекламы не потребует знаний в интернет-продвижении: достаточно выбрать нужную аудиторию по возрасту, географии, доходам и интересам и нажать «Продвинуть». Система выставит оптимальные настройки. Чтобы получить бонусные средства, нужно активировать специальный промокод по инструкции на портале ОК.Бизнес (business.ok.me), затем перейти в рекламный кабинет (ok.ru/adsmanager) с любого устройства и пополнить баланс. Платёж сразу будет удвоен бонусными средствами.

«В условиях самоизоляции аудитория ОК много времени проводит в онлайне, и для бизнеса это отличный шанс получить новых клиентов и поддержать связь с текущими. Важно, что получить бонусные средства в ОК можно при продвижении с любой платформы — благодаря этому всем предпринимателям будет удобно запустить рекламу в соцсети и в несколько кликов начать привлекать клиентов».

Андрей Карпов, менеджер по развитию SMB, Одноклассники

Автор: Анна
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