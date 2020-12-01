+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Привлечение клиентов RSS

ВКонтакте и Юла запустили в соцсети сервис частных объявлений

ВКонтакте появился раздел «Объявления». Классифайд предоставляет покупателям доступ к единому каталогу предложений от пользователей ВКонтакте и сервиса Юла. Продавцы могут размещать товары сразу на обеих площадках, получая доступ к максимально широкой аудитории. Такая интеграция также позволяет продавцу и клиенту переписываться там, где удобно каждому: даже если один из них пишет с Юлы, а другой — из ВКонтакте.

Объявления, опубликованные на Юле или в разделе «Объявления» ВКонтакте, одновременно попадают на обе площадки. Также продавец может разместить своё предложение в релевантных сообществах в VK, которые включили опцию «Объявления» в настройках, — например, чтобы рассказать о товаре людям из конкретного города или с конкретными интересами. Раздел «Объявления» уже настроили 4 000 сообществ с суммарной аудиторией 26 миллионов пользователей.

Для администраторов сообществ нововведение станет простым способом регулярно получать готовый контент: объявления выглядят как предложенные пользователями записи, к которым прикреплена карточка с информацией о товаре. Администратор может и отказать в размещении, выбирая только интересные для подписчиков материалы. Таким образом, благодаря регулярным качественным публикациям сообщество будет привлекать новую аудиторию.

В карточках объявлений пользователи увидят основные сведения: описание, цену, как далеко находится товар. Также будет указано, как можно связаться с продавцом: в чате, через звонок или любым из этих способов.

Уже сейчас раздел «Объявления» доступен в мобильном приложении VK во вкладке «Сервисы». Вскоре он появится и в десктопной версии ВКонтакте.

«Частные объявления — огромный рынок как в России, так и во всём мире. Совместно с Юлой мы представляем проект, который будет полезен для продавцов, покупателей и администраторов сообществ. Теперь за пару нажатий можно разместить объявление сразу на двух платформах, это позволит охватить широкую аудиторию и быстрее найти покупателей. Пользователи смогут изучить гораздо больше предложений на привычной площадке. А администраторам сообществ новая функция обеспечит приток аудитории и упростит ведение страницы. Мы планируем и дальше развивать это направление, предоставляя всё больше возможностей для комфортного шопинга и эффективных продаж».

Ирина Денежкина, директор по электронной коммерции ВКонтакте

«Совместный со ВКонтакте проект открывает новые возможности для роста аудитории и товарной базы как Юлы, так и ВКонтакте. И в то же время это логичное продолжение нашей стратегии по развитию направления classified в рамках Mail.ru Group, включая интеграцию в крупнейшую социальную сеть и развитие социальных механик внутри сервиса. За счёт того, что „Объявления“ ВКонтакте реализованы на базе технологий экосистемы Группы, мы можем предложить пользователям бесшовный опыт по взаимодействию между Юлой и ВКонтакте».

Юрий Новиков, CEO Юлы

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

27 ноября / Комментарии
Lamoda запустила раздел товаров с заботой о планете

Lamoda запустила раздел товаров с заботой о планете

Онлайн-платформа Lamoda запустила раздел Lamoda Planet, где собрала товары, отвечающие принципам осознанного потребления. В Lamoda Planet представлено более 3,5 тысяч товаров от 400 брендов.

далее →

27 ноября / Комментарии
Яндекс.Маркет запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей

Яндекс.Маркет запустил трансляции о товарах для продавцов и производителей

Яндекс.Маркет запустил на сервисе прямые трансляции, во время которых магазины и производители товаров могут самостоятельно или с помощью блогеров рассказывать о своих товарах.

далее →

23 ноября / Комментарии
Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с «М.Видео»

Сбербанк ведет переговоры о партнерстве с «М.Видео»

Сбербанк ведет переговоры о партнерстве в сфере e-commerce с маркетплейсом Goods.ru, которым владеет группа «М.Видео-Эльдорадо». Речь может идти о покупке как маркетплейса, так и всей группы «М.Видео-Эльдорадо».

далее →

23 ноября / Комментарии
AliExpress Россия запускает ток-шоу для продавцов

AliExpress Россия запускает ток-шоу для продавцов

AliExpress запустили свое ток-шоу с продавцами. Шоу называется «Продали на Али», формат — диалог начинающего продавца, опытного продавца и эксперта платформы. Пилотные выпуски посвящены моде, товарам для дома и товарам для красоты.

далее →

20 ноября / Комментарии
Платформа Яндекс.Дзен заключила с маркетплейсом Joom эксклюзивное партнёрское соглашение

Платформа Яндекс.Дзен заключила с маркетплейсом Joom эксклюзивное партнёрское соглашение

Блог-платформа Яндекс.Дзен подписала с маркетплейсом Joom партнёрское соглашение в России и странах СНГ. По его условиям зарабатывать на размещении ссылок товаров Joom с помощью виджетов смогут только блогеры, у которых есть каналы в Дзене.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!