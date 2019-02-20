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«ВКонтакте» начала продавать товары с AliExpress

Площадка электронной торговли AliExpress начала интеграцию с социальной сетью «ВКонтакте». В конце февраля 2019 года в соцсети на платформе VK Apps появятся товары с китайской площадки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Как пояснили участники, «в ближайшие месяцы» на платформе будут доступны все товары с AliExpress, а также оплата через VK Pay, банковские карты или электронные кошельки. Оформить покупку можно будет напрямую в соцсети через платформу VK Apps.

За последний год покупки в социальных сетях и мессенджерах совершили около 39 млн россиян на общую сумму 591 млрд рублей, говорилось в исследовании «Яндекс.Кассы» и Data Insight.

В общем объеме трансграничных отправлений в Россию товары из Китая занимали более 90%, а доля AliExpress в этом секторе составляла 86,8%. В России у AliExpress в октябре 2018 года было около 20 млн активных пользователей (те, кто в течение года совершил хотя бы одну покупку).

AliExpress рассчитывает, что благодаря интеграции активная аудитория маркетплейса удвоится в течение года.

В сентябре прошлого года Alibaba Group (владеет AliExpress), «Мегафон», Mail.ru Group (владеет «ВКонтакте») и РФПИ подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) на базе российского бизнеса AliExpress и Tmall. Компания будет называться Aliexpress Russia. В конце года миллиардер Алишер Усманов сообщил, что СП начнет работу в 2019 году.

Автор: Анна
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