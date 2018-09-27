«ВКонтакте» научится распознавать товары на фото и видео для их покупки

«ВКонтакте» работает над технологией распознавания вещей на фотографиях и в видеозаписях, чтобы в будущем обеспечить возможность пользователям купить понравившиеся товары в один клик. Новым фокусом развития соцсети станет нативное встраивание электронной коммерции в общение пользователей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«Соцсеть планирует экспериментировать с разными решениями, например, встраивать кнопки покупки в ролики. Все это будет интегрировано с платежным сервисом VK Pay», — отметил собеседник.

В планы соцсети входит также разработать автоматическое распознавание объектов на фото и видео, чтобы в будущем их можно было купить в один клик. На первом этапе планируется автоматическое добавление хэштегов на основании распознанных объектов, а затем, когда алгоритм будет готов, пользователи получат возможность распознавать конкретную модель вещи, уточнить её отдельные характеристики и сразу купить.

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили, что постоянно работают над развитием технологии нейросетей. «Наши алгоритмы уже сейчас позволяют выявлять талантливых авторов, находить неоригинальный контент, автоматически распознавать друзей на фотографиях и многое другое. Одним из направлений их применения может стать распознавание товаров, но конкретными продуктовыми планами поделиться пока не готовы», — прокомментировали в соцсети.

Участники рынка связывают работу соцсети над e-commerce с недавней сделкой по созданию совместного предприятия Mail.Ru Group с Alibaba Group и партнерами. Стороны планируют создать крупнейшее совместное предприятие в области социальной коммерции в России и странах СНГ под названием AliExpress Russia.